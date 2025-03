China retalia EUA com tarifas sobre alimentos e acirra guerra comercial

A China anunciou nesta terça-feira que vai impor tarifas adicionais de 10% e 15% sobre várias importações de alimentos dos EUA, como soja, trigo e frango, depois que o governo Trump dobrou a tarifa geral sobre todas as exportações chinesas.

“Tarifas adicionais de 15% serão impostas sobre frango, trigo, milho e algodão”, informou o Ministério das Finanças. Tarifas adicionais de 10% também serão impostas sobre sorgo, soja, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios”, acrescentou. Além disso, Pequim proibiu o comércio com algumas empresas de defesa.

A resposta chinesa joga a bola de volta para o campo dos EUA, com a revisão de Trump sobre a conformidade de Pequim com o primeiro acordo comercial, prevista para abril, aumentando a urgência da negociação. Embora Trump tenha sinalizado o desejo de falar com o presidente Xi Jinping no início do mês passado, eles ainda não tiveram uma conversa desde que o líder dos EUA assumiu o cargo.

“Até o momento, a China deu uma resposta comedida e proporcional, pois não quer agravar ainda mais a situação”, disse Henry Gao, professor de direito da Singapore Management University que pesquisa as políticas comerciais chinesas. “Quando as medidas de abril forem divulgadas, é provável que a China negocie com os EUA.”

As tarifas chinesas, que entrarão em vigor em 10 de março, atingem os EUA, que também impuseram tarifas ao México e ao Canadá. Trump está ameaçando outras ações contra a União Europeia e outros países, aumentando a incerteza e os custos crescentes para empresas e consumidores em todo o mundo.

As últimas investidas comerciais ocorreram um dia antes de Xi se dirigir à maior reunião política do governo deste ano, onde será anunciado o plano econômico para 2025. A expectativa é que sejam criadas políticas que impulsionem o consumo interno para compensar as perdas esperadas em suas exportações, que contribuíram com quase um terço do crescimento da economia no ano passado.

Agricultura na mira

A China rebateu as novas imposições de Trump com uma combinação de tarifas e outras medidas. Pequim cobrará 15% de tarifas sobre produtos alimentícios e agrícolas americanos, incluindo frango e algodão, enquanto soja, carne bovina e frutas estão entre os produtos que enfrentarão uma tarifa de 10%, de acordo com um anúncio do Ministério das Finanças.

As tarifas chinesas afetam algumas das mais importantes exportações agrícolas dos EUA para a China e ocorrem no momento em que os agricultores americanos estão a semanas de plantar a safra da próxima temporada.

Entre os produtos americanos afetados, a soja se destaca como uma das principais exportações para a China, com quase metade dos embarques dos EUA indo para o gigante asiático no ano passado. Os futuros da soja caíram cerca de 0,6% em Chicago.

Empresas não confiáveis

O Ministério do Comércio da China anunciou que adicionará 10 empresas americanas, a maioria envolvida em trabalhos de defesa, à "lista de entidades não confiáveis". Além disso, colocou 15 empresas, incluindo as contratantes de defesa General Dynamics Land Systems e Skydio, em uma lista de controle de exportação.

Embora a maioria dessas empresas provavelmente não venda muito para os mercados chineses, as restrições dificultarão a compra de peças ou produtos fabricados na China que são essenciais para bens como drones. Algumas dessas empresas já haviam sido atingidas por sanções chinesas.

A China também proibiu a importação de máquinas de sequenciamento genético da Illumina. O país já havia adicionado a empresa à lista de entidades não confiáveis em fevereiro, junto com a PVH, proprietária da Calvin Klein.

O governo chinês retaliou poucas horas depois de Trump assinar uma ordem executiva para o aumento das tarifas, alegando que a China fez muito pouco para impedir o fluxo de fentanil ilícito para os EUA. Mais tarde, nesta terça-feira, Pequim divulgou um livro branco afirmando que controla rigorosamente a produção e exportação da droga e de seus precursores.

Guerra comercial

Até agora, as contramedidas da China, incluindo sua resposta à tarifa de 10% imposta no mês passado, têm sido muito mais moderadas do que durante a primeira guerra comercial entre os dois países, em 2018 e 2019.

Naquela época, Pequim impôs tarifas pesadas sobre produtos agrícolas essenciais dos EUA, fazendo com que as vendas de soja americana para a China caíssem quase 80% em dois anos, e o Brasil assumindo grande parte desse comércio.

O banco central chinês também permitiu que o yuan se desvalorizasse em 11,5% nesse período, ajudando a compensar parte do impacto das tarifas americanas, mas gerando acusações de manipulação cambial.

As ações de ambos os países podem não ser os últimos golpes ao comércio global, já que os EUA anunciaram que vão impor tarifas sobre todas as importações de metal na próxima semana e que vão adotar novas medidas em abril para reduzir o déficit comercial americano.

"As medidas ainda são relativamente moderadas por enquanto", disse Lynn Song, economista-chefe para a Grande China no ING Bank. "Acho que essa retaliação mostra que a China continua paciente e evitou ‘virar a mesa’, por assim dizer, apesar da recente escalada."