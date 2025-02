China prioriza estímulo ao consumo e investimentos estrangeiros em 2025

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, presidiu em 10 de fevereiro uma reunião executiva do Conselho de Estado para discutir estratégias voltadas ao estímulo ao consumo, aprovar um plano para estabilizar o investimento estrangeiro em 2025 e examinar medidas para enfrentar desafios estruturais em setores-chave da economia. O encontro também debateu o "Projeto de Lei do Plano de Desenvolvimento Nacional da República Popular da China".

Expansão do consumo interno

Durante a reunião, foi destacado que o estímulo ao consumo é essencial para expandir a demanda interna e fortalecer o ciclo econômico do país. O governo enfatizou a necessidade de elevar a renda da população, promovendo aumentos salariais e ampliando fontes de renda patrimonial para fortalecer a capacidade de consumo.

A estratégia inclui foco em setores com grande potencial de crescimento, como:

Serviços para idosos e crianças;

Turismo, esportes e entretenimento;

Consumo de serviços ligados a atividades de inverno;

Turismo internacional na China.

O Conselho de Estado também discutiu iniciativas para modernizar o consumo de bens de alto valor, promovendo a troca de produtos antigos por novos, incentivando a demanda habitacional e fortalecendo o mercado automobilístico.

Além disso, a China buscará expandir o consumo de produtos inovadores, como aqueles impulsionados por inteligência artificial, além de incentivar o consumo saudável. Para garantir um ambiente seguro ao consumidor, será implementado um plano de três anos para aprimorar padrões de qualidade e proteção de direitos.

Investimentos estrangeiros e abertura econômica

No campo dos investimentos, a reunião ressaltou a importância das empresas estrangeiras para o mercado de trabalho, exportações e modernização da indústria chinesa. O governo pretende adotar medidas concretas para manter e expandir o volume de investimentos externos, incluindo:

Ampliação da abertura econômica;

Remoção de restrições ao investimento estrangeiro no setor manufatureiro;

Criação de incentivos para investidores no setor de serviços e indústrias estratégicas.

O governo também reforçará a marca "Investir na China", facilitando a reinserção de capital estrangeiro na economia local e simplificando regras para aquisição de empresas por investidores internacionais.

Reorganização industrial e inovação tecnológica

A reunião abordou a necessidade de enfrentar desafios estruturais em setores-chave da economia, promovendo uma reorganização industrial para aumentar a eficiência produtiva. O governo pretende eliminar capacidades produtivas defasadas e investir na ampliação da produção de alta tecnologia.

Para isso, serão adotadas políticas de supervisão do mercado e fortalecimento da autorregulação das indústrias, garantindo um ambiente competitivo justo.

Por fim, o Conselho de Estado aprovou, em princípio, o "Projeto de Lei do Plano de Desenvolvimento Nacional da República Popular da China", que será submetido ao Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional. O documento busca aprimorar a formulação de políticas públicas com base em critérios científicos, democráticos e legais, consolidando o planejamento estratégico do país.