Governo buscará negociação conjunta com países afetados por taxação dos EUA ao aço e ao alumínio

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinar a incidência de tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio a partir de 12 de março, a avaliação no Palácio do Planalto é de que o conjunto de países afetados deve buscar uma negociação conjunta com os norte-americanos.

Caberá ao Ministério das Relações Internacionais (MRE) iniciar as conversas com diplomatas do Canadá — maior exportador de aço para os Estados Unidos —, do México e da China para que seja possível iniciar uma negociação em bloco com os Estados Unidos.

Além do MRE, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) auxiliarão o presidente Lula. Como mostrou a EXAME, o MDIC já calcula os impactos da sobretaxação dos produtos brasileiros.

Cotas podem ser usadas novamente

Segundo auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), essa estratégia deve reduzir a margem para retaliações individuais das nações sobretaxadas. A ideia é encontrar uma solução que pode ser semelhante à adotada em 2018.

No primeiro mandato, o republicano também anunciou tarifas de 25% sobre aço e de 10% sobre alumínio. A medida, contudo, nunca chegou a funcionar com força total. Canadá e México foram isentos da taxa por estarem dentro do acordo de livre comércio da USMCA (Acordo Estados Unidos-México-Canadá).

Outros países, como Brasil, Argentina, Coreia do Sul e Austrália, entraram em um sistema de cotas que, quando excedidas, resultam em sobretaxas.

Canadá e União Europeia avaliam reciprocidade

A estratégia brasileira, entretanto, pode esbarrar em reações dos demais países afetados. A União Europeia prometeu responder às tarifas de 25% que Trump decidiu impor às importações de aço e alumínio. O Canadá também reagiu às novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos.

"Lamento profundamente a decisão dos EUA de impor tarifas sobre as exportações europeias de aço e alumínio", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado emitido nesta terça-feira. “Tarifas injustificadas sobre a UE não ficarão sem resposta — elas desencadearão contramedidas firmes e proporcionais”.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o país buscará destacar o impacto negativo das tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio e que – se necessário – a resposta do Canadá será firme e clara. Trudeau descreveu essas tarifas como "inaceitáveis."

"Os canadenses se posicionarão com força e determinação, se for preciso", disse Trudeau, que participa da cúpula de inteligência artificial em Paris.