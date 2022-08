China impulsiona estímulo econômico com mais de 1 trilhão de yuans. Será suficiente?

A China intensificou seu estímulo econômico com mais de 1 trilhão de yuans (US$ 146 bilhões) de financiamento focado em gastos com infraestrutura, mas isso provavelmente não será suficiente para compensar os danos à economia causados pelos repetidos bloqueios de Covid e uma crise imobiliária.

O Conselho de Estado delineou um pacote de políticas com 19 medidas na quarta-feira, incluindo outros 300 bilhões de yuans que os bancos estatais podem investir em projetos de infraestrutura, além de 300 bilhões de yuans já anunciados no final de junho. E os governos locais terão uma alocação de 500 bilhões de yuans em títulos especiais de cotas que não foram utilizadas.

Em reunião presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang, o Conselho de Estado prometeu fazer uso das “ferramentas disponíveis”, de acordo com um Leia da emissora estatal CCTV.

Economistas do Goldman Sachs disseram que as medidas anunciadas na quarta-feira não serão suficientes para elevar a taxa de crescimento dos 3% que eles projetam.

“Estamos recebendo estímulo, mas não é rápido o suficiente para acompanhar o ritmo de deterioração da economia em geral”, disse Andrew Tilton, economista-chefe para Ásia do Goldman, em entrevista à Bloomberg TV. “Mais flexibilização da política doméstica e melhor crescimento e demanda serão fundamentais em 2023.”

O Conselho de Estado também disse que a economia não será inundada por estímulos excessivos e que a China não vai “exagerar” nas medidas políticas para proteger o crescimento de longo prazo - reiterando a postura relativamente cautelosa do governo este ano.

A reunião enviou um sinal: “Não espere estímulos adicionais maciços”, de acordo com Bruce Pang, chefe de pesquisa e economista-chefe para China da Jones Lang LaSalle. Ele acrescentou que a linguagem usada no anúncio sugere que “a possibilidade de adotar ferramentas extraordinárias, como títulos soberanos especiais ou aumentar o déficit orçamentário oficial, diminuiu”.

A crise imobiliária e a reabertura errática da China devido aos bloqueios de Covid colocaram a meta oficial de crescimento do PIB de cerca de 5,5% bem fora de alcance. As autoridades minimizaram a meta nos últimos meses ao seguirem a política Covid Zero. Economistas consultados pela Bloomberg projetam um crescimento inferior a 4% este ano.