Câmara acelera projeto que altera valores da tabela do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 16, o requerimento de urgência do projeto de lei (PL) que altera os valores da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda (IR).

O projeto é de autoria do deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, e está sob a relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa.

O texto atualiza a tabela progressiva do IRPF, ampliando a faixa de isenção para até R$ 2.428,80 por mês, com reajustes nas demais faixas.

Isenção até R$ 5 mil

Outro projeto, que foi encaminhado pelo governo à Câmara isenta de IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês foi apresentado pelo governo no início do ano. A medida, porém, precisa passar pelo Congresso Nacional e só entra em vigor em 2026. Esse texto também tem Arthur Lira como relator.