Analistas de mercado consultados pelo Banco Central reduziram a projeção da Selic e do dólar para 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 2.

Para 2026, a estimativa da taxa básica de juros caiu de 12,13% para 12,00%. Já a projeção para o câmbio recuou de R$ 5,45 para R$ 5,42.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ficou estável em 3,91%.

As estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 foram mantidas em 1,82%.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 foi mantida em 3,91%.

Para 2027, a expectativa caiu de 3,80% para 3,79%.

Em 2028 e 2029, a projeção permaneceu em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 foi mantida em 1,82%.

Em 2027, a projeção seguiu em 1,80%.

Para 2028 e 2029, a estimativa ficou em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas reduziram a expectativa de 12,13% para 12,00%.

Em 2027, a projeção foi mantida em 10,50%.

A estimativa seguiu em 10,00% para 2028 e em 9,50% para 2029.

Câmbio

Os economistas reduziram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 de R$ 5,45 para R$ 5,42.

Para 2027 e 2028, a projeção permaneceu em R$ 5,50.

Em 2029, a estimativa foi reduzida de R$ 5,52 para R$ 5,50.