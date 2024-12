Boletim Focus: mercado eleva expectativas do IPCA para 2024 e 2025 e vê Selic em 14% no ano que vem

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 16, elevaram a expectativa da taxa de juros, a Selic, para o fim de 2025 de 13,50% para 14%.

A quinta revisão consecutiva da projeção da taxa de juros acontece após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a Selic em 1 ponto percentual na última quarta-feira. Os diretores do BC também sinalizaram para mais duas altas da mesma magnitude nas próximas reuniões.

A expectativa por uma taxa de juros alta por mais tempo acompanha a piora da percepção dos agentes do mercado em relação ao quadro fiscal do país. O governo corre para tentar aprovar o pacote fiscal no Congresso, mas esbarra no imbróglio das emendas parlamentares.

Além de aumentar a expectativa para a taxa de juros, o mercado voltou a aumentar a projeção para a inflação de 2024 de 4,84% para 4,89% e subiu a expectativa para 2025 pela nona semana para 4,60%. Veja todos os dados do Boletim Focus desta segunda-feira.

Boletim Focus hoje

Mais informações em instantes.