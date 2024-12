Boletim Focus: mercado eleva estimativa de inflação para 2024 e 2025

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23, elevaram a expectativa da taxa de juros, a Selic, para o fim de 2025 para 14,75% e 11,75% em 2026. Para 2027, a perspectiva continua em 10%.

A sexta revisão consecutiva da projeção da taxa de juros acontece após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a Selic em 1 ponto percentual no último dia 11 deste mês.

A expectativa por uma taxa de juros alta por mais tempo acompanha a piora da percepção dos agentes do mercado em relação ao quadro fiscal do país. O governo corre para tentar aprovar o pacote fiscal no Congresso, mas esbarra no imbróglio das emendas parlamentares.

Além de aumentar a expectativa para a taxa de juros, o mercado voltou a aumentar a projeção para a inflação de 2024 de 4,89% para 4,91% e subiu a expectativa para 2025 pela décima semana para 4,84%. Veja todos os dados do Boletim Focus de hoje.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2024 subiu de 4,89% para 4,91%, quarta alta consecutiva. Um mês antes a mediana era de 4,63%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu pela nona semana consecutiva de 4,60% para 4,84%. Um mês antes, a mediana era de 4,34%. A projeção para 2026 se manteve em 4%.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 subiu de 3,42% para 3,49% pela quinta semana consecutiva. A projeção para 2025 subiu de 2,01% para 2,02% A projeção de 2026 caiu para 1,90%, depois de ficar em 2% por 71 semanas.

Selic

A projeção da taxa de juros de 2025 teve uma nova alta e saiu de 14% para 14,75%. A expectativa para 2026 subiu de 11,25% para 11,75%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro subiram a expectativa do dólar para 2024 de US$ 5,99 para US$ 6,00. Desde do anúncio do pacote fiscal e da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, a moeda americana opera acima de US$ 6. Para o fim de 2025, a projeção subiu de US$ 5,85 para US$ 5,90.