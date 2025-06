Boletim Focus: após Copom, mercado eleva projeção da Selic e reduz do IPCA para 2025

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela quarta semana consecutiva e elevaram da Selic, a taxa de juros, segundo dados do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 23.

A expectativa da inflação neste ano caiu de 5,25% para 5,24%. O indicador permanece acima do teto da meta de inflação estabelecida pela autoridade monetária.

No caso da Selic, o mercado elevou a projeção da taxa para 15% no fim do ano. Como mostrou a EXAME, a decisão do Copom de subir a taxa de juros sinaliza que juros só devem cair em 2026, para frustração do governo.

O mercado ainda elevou a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 e 2026. Outra mudança foi a redução a previsão do câmbio para 2025 e 2027.

