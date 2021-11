Black Friday já movimenta mais de R$ 2 bilhões; e-commerce bate recorde

O faturamento da Black Friday no e-commerce já movimentou R$ 3,3 bilhões desde a madrugada desta quinta, e 2021 caminha para se tornar o ano mais relevante para o comércio online na data. Apenas nesta sexta, dia em que são anunciadas as maiores promoções, varejistas e marketplaces virtuais faturaram R$ 2,1 bilhões, segundo levantamento da Neotrust.

O levantamento das 14h desta sexta consolida o cenário observado no e-commerce na véspera da Black Friday: alta do faturamento sendo puxada pelo aumento do valor do tíquete médio, que chegou a R$ 688,98, 5% maior ante 2020. O valor, bem superior ao observado no "esquenta" Black Friday, de R$ 553.

De olho nas melhores ofertas, o horário mais procurado para realizar compras nesta Black Friday foi entre 10h e 11h, em que 308,3 mil. E os campeões de compras foram os jovens entre 26 e 35 anos (35,21%), mulheres (57%) e moradores da Região Sudeste, que concentram 56,3% do faturamento total.

Na mesma toada da véspera, os smartphones não lideram o ranking de categorias mais procuradas na Black Friday. Até 14h, era o terceiro setor mais procurado, atrás de moda e acessórios e beleza e perfumaria. Os eletroportáteis estão apenas na terceira colocação.

Na véspera, balanço diário da consultoria NielsenIQ Ebit mostra que as varejistas e maketplaces online fecharam no dia com saldo positivo no crescimento nominal, que saltou 10% no dia, em comparação com 2020, chegando a R$ 1,05 bilhão, aliado ao tíquete médio com alta de 15%, a R$ 661. Por outro lado, o número de pedidos caiu 4%, para 1,54 milhões.

Informática comanda ofertas

Apesar do setor de tecnologia não comandar o fluxo de vendas, lidera em número de anúncios na internet, de acordo com levantamento da Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções. O setor representa 13% do total de ofertas na internet até o meio-dia, seguido por beleza (8,5%) e games (6,4%).

Ainda segundo a Promobit, a quantidade de ofertas até 12h representa quase 80% das ofertas recebidas no ano passado. E, seguindo as estimativas da empresa, o pico de ofertas ocorreu entre 22h de quinta e 1h de sexta.