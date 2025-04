Banco Central quer impedir fraudes com abertura indevida de contas

O Banco Central (BC) anunciou que vai trabalhar para criar uma funcionalidade no Registrato que dará aos cidadãos a possibilidade de impedir a abertura de contas bancárias em seus nomes sem autorização.

A iniciativa faz parte das prioridades regulatórias da instituição para os próximos anos, com foco no combate a fraudes no sistema financeiro.

A proposta prevê que o cidadão possa acesso o Registrato — sistema que lista os vínculos financeiros associados ao CPF — e registre que não autoriza a abertura de novas contas em seu nome. Com isso, bancos e instituições financeiras seriam obrigados a consultar essa informação antes de permitir que qualquer pessoa tente abrir uma conta usando dados de outra, sem consentimento.

Segundo Gilneu Vivan, diretor de regulação do BC, o objetivo é dar mais controle ao consumidor e dificultar golpes relacionados ao uso indevido de dados pessoais.

— A gente está trabalhando no sistema que vai permitir que a pessoa entre no Registrato e diga o seguinte: “eu não quero que ninguém abra contas no meu nome”. A partir dessa iniciativa do cidadão, as instituições financeiras devem consultar essa base para evitar que terceiros abram contas no nome do cidadão sem que ele tenha autorizado — afirmou Vivan, durante entrevista coletiva.

A proposta surge como resposta ao aumento de fraudes envolvendo a abertura de contas bancárias falsas. Para o BC, o mecanismo seria mais uma ferramenta de proteção ao consumidor e reforço à segurança do sistema.

— É mais uma iniciativa no sentido de tentar ajudar a coibir fraudes no sistema financeiro — completou o diretor.