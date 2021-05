Balança comercial brasileira tem superávit recorde em abril

A balança comercial brasileira registrou superávit de 10,349 bilhões de dólares em abril, maior saldo para todos os meses da série do governo, impulsionada principalmente por uma concentração de exportações de soja, que atingiu volume recorde, e pela alta dos preços de commodities como minério de ferro e petróleo.

No mês, as exportações totais do país somaram 26,481 bilhões de dólares, um salto de 50,5% sobre abril do ano passado na comparação pela média diária, e superando o recorde anterior, de agosto de 2011 (26,076 bilhões de dólares), informou o Ministério da Economia nesta segunda-feira.

As exportações de soja aumentaram 43% no período e responderam por 27% das vendas totais do país ao exterior em abril. Os fortes embarques do grão em março e abril ocorreram após um atraso da safra recorde, que reduziu a exportação brasileira no início da temporada e preocupou o mercado global. O Brasil é o maior exportador mundial de soja.

Já o valor das exportações de minério de ferro e seus concentrados tiveram alta de 106% sobre a média diária de abril do ano passado, impactados por uma alta dos preços.

Em entrevista à imprensa para comentar os dados da balança comercial, o subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior do ministério, Herlon Brandão, chamou a atenção para o aumento da demanda global.

"Os países asiáticos [estão] em recuperação e outros parceiros econômicos do Brasil importantes, que demandam produtos, como Estados Unidos, Argentina, União Europeia. Então, é natural que, em um contexto de recuperação econômica internacional, haja uma demanda crescente", pontuou.

As importações foram de 16,132 bilhões de dólares no mês passado, com alta de 41,1% pela média diária em comparação ao mesmo período de 2020. Brandão classificou como "natural" a maior demanda por bens importados em um momento de recuperação da economia.

No período, registrou-se aumento de 1,6% na importação de bens agropecuários, 35,5% da indústria extrativa e 42,6% em produtos da indústria de transformação.

O superávit comercial, ainda que recorde da série do governo que tem início em 1997, veio abaixo do estimado em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava para um saldo de 11,404 bilhões de dólares para o período.

No acumulado do ano, a balança comercial registra superávit de 18,257 bilhões dólares, ante 8,955 bilhões de dólares de janeiro a abril de 2020.

Em abril do ano passado, a balança teve superávit comercial de 6,163 bilhões de dólares.

Segundo Brandão, a projeção para o superávit comercial recorde para este ano, de 89,4 bilhões de dólares, permanece, com a previsão já tendo incorporado a revisão de metodologia para as estatísticas da balança comercial.