Arrecadação federal salta 69,9% em maio e é recorde para o mês

A arrecadação da Receita Federal somou 142,106 bilhões de reais em maio, alta real de 69,88% sobre o mesmo mês do ano passado e o melhor resultado para o mês da série do Fisco, que tem início em 1995, mostraram números divulgados nesta terça-feira.

As dívidas tiram o seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

No acumulado do ano, as receitas somaram 744,828 bilhões de reais, valor também recorde para o período, com crescimento de 21,17% sobre os mesmos meses de 2020 na comparação corrigida pela inflação.

A arrecadação no ano tem sido favorecida por mudanças nas regras de recolhimento de tributos promovidas em meio à crise econômica gerada pela pandemia e também por outros fatores não recorrentes. Desconsiderando esses fatores, segundo a Receita, a arrecadação teria crescido 11,93% no ano e 23,74% no mês.

Ainda assim, a Receita também tem destacado o impacto do crescimento da atividade para a arrecadação, ressaltando a melhora de indicadores como da produção industrial e venda de bens e de serviços. Para maio o Fisco também chamou atenção para o crescimento da arrecadação de tributos de comércio exterior, que atribuiu principalmente à alta da taxa de câmbio e ao crescimento do valor em dólar das importações.