Antes de lançamento, notas falsas de R$ 200 já circulam no RJ

Após o anúncio do Banco Central sobre a criação da nota de 200 reais, imagens publicadas nas redes sociais indicam que cédulas falsas já estão circulando em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. O bairro é conhecido pelo seu intenso comércio popular, principalmente no Mercadão de Madureira, o maior centro comercial da cidade.

A nota falsa é alaranjada e tem o desenho do lobo-guará, animal brasileiro escolhido para ilustrar a nova moeda. No entanto, a nova nota só entrará em circulação no final de agosto de 2020.

O crime de falsificação está previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode variar de 3 a 12 anos de prisão.

A nova nota tem visa atender a demanda por dinheiro em espécie, que aumentou durante a pandemia de covid-19, e a falta de retorno ao sistema bancário de valores pagos em espécie a beneficiários do auxílio-emergencial de R$ 600.

Em entrevista coletiva, o Banco Central informou que não há relação entre a nova cédula e a desvalorização do real perante ao dólar e nem quanto a perspectivas altas de inflação.

Como identificar notas falsas?

O Banco Central ressalta que há meios do cidadão reconhecer a autenticidade das cédulas. O aplicativo “Dinheiro Brasileiro”, criado em 2016 por conta das Olimpíadas no Rio, permite que o usuário verifique se uma nota é falsificada.

Para usar, basta fotografar a nota e o aplicativo verifica os elementos de segurança presentes nas notas oficiais.