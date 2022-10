6 sites confiáveis para comprar na Black Friday

A contagem regressiva para uma das datas mais aguardadas pelos consumidores, a Black Friday Brasil, já começou.

Quando é a Black Friday 2022?

Neste ano será no dia 25 de novembro, em meio à Copa do Mundo. Muitos consumidores, é de imaginar, estarão com a cabeça no Mundial e não nos cuidados necessários para driblar as armadilhas que costumam aparecer na Black Friday.

Para fugir de roubadas, dar preferência a sites confiáveis, como esses listados nesta reportagem, é fundamental. Outra dica de ouro são as plataformas que permitem conferir o histórico de preços e saber se os descontos apresentados realmente existem.

1. Zoom

Não se trata do aplicativo de chamadas de vídeo, é bom esclarecer, que tem o mesmo nome e ganhou fama planetária com a pandemia. O Zoom em questão é uma plataforma que pertence à Mosaico, também dona do Buscapé e do BondFaro. Seu objetivo é ajudar a transformar as jornadas de consumo. Une conteúdo, lista as melhores opções de compra e garante que os produtos serão entregues.

A plataforma se compromete a fazer uma análise rigorosa do histórico de cada loja indicada. Para isso, recorre à Receita Federal, ao Procon e ao Serasa. Tudo para evitar que os consumidores caiam em armadilhas.

Ao todo, o Zoom oferece 2,5 milhões de produtos de mais de 300 lojas. Se o seu produto não chegar, a plataforma tira satisfações com o vendedor por conta própria ou devolve até R$ 5 mil do que você gastou.

Um dos grandes diferenciais da página é oferecer um histórico de até seis meses de preços. Graças a isso dá para checar, na Black Friday, se os itens em destaque estão realmente com desconto. O site monitora todos os tipos de produtos disponíveis no mercado. Basta pesquisar na aba de busca, que os preços das mercadorias em todas as principais lojas do Brasil irão aparecer.

2. Buscapé

Na ativa desde 1999, virou sinônimo de ofertas nas mais diversas categorias de produtos, simplificando a jornada de compra. Dos mesmos donos do Zoom, oferece facilidades como cashback, alertas e histórico de preço, além de cupons de compra. Na Black Friday, se mostra um excelente aliado.

3. Bondfaro

Também da Mosaico, é ótimo para comparar preços de celulares, geladeiras, notebooks, TVs, fogões e lavadoras, entre outras categorias. Destaca a ficha técnica dos produtos, histórico de preço e ainda reúne cupons de desconto de marcas como Tramontina, Americanas, Vivara e Nestlé.

4. Bilômetro

O Bilômetro, uma extensão gratuita do Google Chrome, testa cupons de desconto, faz comparação entre mais de 30 lojas, monitora e notifica os usuários e ainda se incumbe da análise de preços. O plugin não afeta a velocidade da sua navegação e só é exibido quando você acessa a página de uma loja. Na hora da compra, o Bilômetro aplica automaticamente o cupom que gera mais desconto.

5. Magalu

São 1.429 lojas físicas em 21 estados, além de 23 centros de distribuição. Para atingir a marca de 1 bilhão de reais em faturamento em seu e-commerce, o Magalu levou 10 anos. Já seu marketplace, que reúne mais de 200 mil lojas, levou apenas 2 anos para atingir o mesmo patamar. Em 2021, a soma de todas as vendas, online e offline, feitas pelo Magalu chegou a 56 bilhões de reais. Em toda edição da Black Friday o marketplace lança uma seção exclusiva.

6. Lojas Americanas

Na ativa de 1929, as Lojas Americanas se transformaram num dos marketplaces mais robustos do país. Lançado em 1999, o e-commerce é um dos endereços mais seguros para quem busca ofertas na Black Friday. Aposta nas mais variadas categorias, de celulares a eletrodomésticos, passando por itens de informática, TV e home theater,

eletroportáteis, móveis e artigos de beleza e perfumaria. Ao visitar a página, não deixe de conferir a seção de cupons, com ofertas de até 50%.