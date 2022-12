Serasa prorroga negociação de dívidas; veja como consultar o CPF gratuitamente

Vai até o dia 23 de dezembro o Feirão Limpa Nome da Serasa, para quem quer renegociar suas dívidas e começar o ano com crédito na praça. São quase 300 empresas que chegam a oferecer descontos de 99% para negativados e propostas parceladas em até 72 vezes.

O usuário ainda pode consultar o CPF gratuitamente no sistema da empresa para saber se está com o nome sujo – e quais são seus débitos. Em geral, esse serviço é cobrado pela empresa.

O feirão negociou, só em novembro, 4,5 milhões de dívidas. Segundo a Serasa, o volume recorde se deve ao recebimento do 13º salário. Uma pesquisa feita pela empresa apontou que 63,9% dos brasileiros pretendiam usar o benefício para quitar suas dívidas.

Uma das novidades desse ano é que os pagamentos podem ser feitos via Pix e a baixa da negativação do nome do cliente é feita na hora. Entre as negociações mais recorrentes estão as com empresas de telefonia (32%), securitizadoras – empresas que compram dívidas de outras – com 28% e varejo (15%).

Como limpar o nome no Serasa?

Os interessados em renegociar suas pendências podem acessar o site do Feirão e consultar seu CPF para saber quais são as cobranças em aberto ou selecionar a empresa com a qual deseja negociar.

Basta se cadastrar no site e acessar sua conta. A partir daí, basta escolher a melhor oferta apresentada pelo cobrador, gerar o boleto e realizar o pagamento.

Também é possível fazer a negociação em agências dos Correios, WhatsApp e apps oficiais da Seresa no Google Play e App Store.

Preocupada com fraudes e evitar a ação de golpistas, a Serasa também disponibiliza no site um recurso para checar o código do boleto e saber se ele é válido, basta selecionar a opção “Conferir código do pagamento”.