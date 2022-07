10 golpes virtuais para ficar atento

Mais de 150 milhões de brasileiros já foram vítimas de fraudes virtuais, segundo estimativas da PSafe, empresa especializada em cibersegurança. Somente as soluções de segurança da companhia bloquearam mais de 3,4 milhões de tentativas de golpes financeiros no Brasil de janeiro a maio deste ano. Isso corresponde a uma média de 22,5 mil detecções por dia, mais de 930 por hora e 15 por minuto. É fato: os golpes estão aí, só aumentam, e é mais importante que nunca ter conhecimento sobre eles para saber se proteger.

“A quantidade e qualidade dos golpes virtuais hoje em dia só aumenta, e eles podem ser dos mais diversos tipos. Podem começar como uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, a utilização de algum site ou aplicativo fraudulento ou, até mesmo, de marketing de alguma rede social”, alerta Thiago Silva, especialista da PROTESTE, associação de defesa do consumidor.

Um ponto importante, diz Silva, é o consumidor entender quais dados pessoais são aceitáveis de serem pedidos e quais não são, seja por uma instituição financeira ou uma loja da qual é cliente. O especialista alerta que alguns dados nunca devem ser fornecidos por WhatsApp ou telefone. São eles:

Informações pessoais como CPF, RG e endereço

Senhas de forma geral

Código de segurança do cartão

Algum código de verificação que venha por SMS ou e-mail

“Além disso, o consumidor deve sempre procurar pelas instituições caso queira alguma informação adicional, pois existe muito fraudador se passando por atendente de banco ou similares e sites, que possuem todo o layout de alguma página conhecida, mas são fraudulentos”, explica.

Entre as dicas de Silva para se proteger de golpes virtuais estão a utilização da senha de dois fatores para ter uma segurança adicional, optar pelo cartão virtual em compras online, ter um cuidado adicional com os dados pessoais, documentar toda negociação com “print screen” e ter cautela redobrada com transferências bancárias. “Existem golpes em que algum conhecido entra em contato via WhatsApp ou por alguma rede social pedindo dinheiro emprestado, porém, pode ser que não seja a pessoa e sim um fraudador”, alerta o especialista. “Nesse caso, é melhor entrar em contato por ligação antes de atender algum pedido de envio de dinheiro.”

Vale lembrar que dificilmente o consumidor será ressarcido caso sofra um golpe virtual. “A responsabilidade de ressarcimento em casos de golpes virtuais é, em regra, das pessoas que os praticam. É preciso, entretanto, entender que o surgimento e aprimoramento da prática está vinculada à uma rede complexa de interação, que é a internet. Através dela, cada vez mais são vistas oportunidades de impacto nos consumidores, o que dificulta aferir com precisão a responsabilidade da instituição financeira nos casos de golpes, cada vez mais diversificados”, explica Adriano Fonseca, especialista da PROTESTE. “De certa forma, entende-se que se o caminho pelo qual o golpista chegou ao consumidor se deu por meio de vazamento de dados da instituição financeira, falha na segurança da prestação do serviço ou alguma outra inobservância do dever de cuidado, e é possível exigir a reparação integral dos dados contra o banco. No entanto, existem também os casos em que o consumidor é impactado através de anúncios e links falsos, em que a disponibilização dos dados ocorre por parte do próprio consumidor, que não sabe que está caindo em uma fraude.”

Embora nesta última situação a responsabilidade das instituições possa ser afastada por culpa exclusiva do consumidor, Fonseca recomenda, ainda assim, que a pessoa que sofreu o golpe tente desfazer a transação e reaver os valores amigavelmente através de comunicação com as instituições financeiras. “A depender do tempo entre a efetivação do pagamento e a comunicação, as empresas conseguem cancelar o pagamento feito”, diz.

Em todo caso, continua o especialista, o consumidor precisa registrar sempre o mais rápido possível uma ocorrência em uma delegacia de polícia, de preferência especializada em crimes virtuais, para que possa apresentar o documento à instituição e aumentar as chances de reembolso amigável.

Conheça, abaixo, os 10 golpes virtuais mais comuns, em um levantamento feito pela PROTESTE.