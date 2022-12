9 podcasts para aprender mais sobre finanças pessoais e empreendedorismo

O podcast, mídia que já tinha caído no gosto do brasileiro antes da pandemia, ganhou ainda mais força nos últimos dois anos com o isolamento social. A taxa de adesão entre os internautas no país mais que dobrou entre 2020 e 2022, segundo pesquisas da Statista realizadas no Brasil durante o período. Somos hoje o terceiro maior consumidor de podcasts do mundo.

Para quem quer saber mais sobre como lidar com dinheiro, abrir um negócio ou gerenciar sua empresa, os podcasts são uma opção bastante prática, afinal é uma forma de aprender enquanto viaja, realiza uma tarefa doméstica ou se locomove. Por isso, EXAME selecionou nove canais para os ouvintes que se interessam por finanças pessoais e empreendedorismo. Confira.

9 podcasts sobre educação financeira e empreendedorismo

1. PrimoCast

Comandado por Thiago Nigro, influenciador por trás do canal no Youtube Primo Rico (mais de 6 milhões de inscritos), este é o quarto podcast mais ouvido no Brasil no ano passado. Toda semana, Thiago reúne seu time e convidados de peso para falar sobre finanças, investimentos, empreendedorismo e dicas de livros. São mais de 230 episódios. Ouça aqui.

2. Drops de Inteligência Financeira

Com áudios curtos, de até 6 minutos, os episódios são ideias para quem não tem muito tempo. À frente do podcast está o educador financeiro Gustavo Cerbasi, autor de 16 livros, entre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. São mais de 360 episódios que abordam diversos aspectos de finanças pessoais e investimentos. Ouça aqui.

3. Educando Seu Bolso

O podcast foi criado por profissionais do mercado financeiro com o intuito de facilitar a compreensão sobre finanças para quem não é do ramo, com conteúdo objetivo, prático e linguagem acessível. Até novembro, foram mais de 425 episódios disponibilizados, tratando de assuntos variados, como dívidas, previdência, financiamentos, investimentos, MEI, vendas online. Ouça aqui.

4. Uma horinha sobre grana

Eduardo Amuri, educador financeiro, é o idealizador deste podcast que propõe conversar sobre temas do universo das finanças de maneira informal e descontraída, com uma abordagem pé no chão, como ele descreve. São dezenas de episódios – alguns com convidados – com conteúdos diversos, como dicas para autônomos, aposentadoria, investimentos, finanças a dois, entre outros. Ouça aqui.

5. Que negócio é esse, Sebrae?

O podcast do Sebrae Minas aborda de forma descomplicada assuntos de interesse geral para empreendedores de vários segmentos, com a participação de convidados. É voltado para quem deseja empreender ou já gerencia sua micro ou pequena empresa. Os episódios falam sobre inovação, finanças, gestão e tendências para pequenos negócios. Ouça aqui.

6. ResumoCast

Toda segunda-feira, o podcast de Gustavo Carriconde traz uma recomendação de leitura para empreendedores. Cada episódio debate um livro de negócios e empreendedorismo em 30 minutos. O canal está na sua quarta temporada de resumos – só a terceira trouxe 114 livros. Ouça aqui.

7. Educação Financeira

Produzido pelo G1, site de notícias da Globo, o podcast semanal traz áudios de curta duração, a maioria com participação de especialistas, com dicas de economia, empreendedorismo e finanças pessoais. Os mais de 120 episódios (até novembro), incluem temas como estruturação do primeiro negócio, precificação do trabalho, investimentos, controle de gastos, dívidas etc. Ouça aqui.

8. CBN Dinheiro

Com a proposta de ser um guia de finanças pessoais e investimentos, o podcast da rádio CBN tem o comando de Marcelo d’Agosto, economista com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e especializado em finanças. Os áudios são bem curtos, alguns com menos de 2 minutos, e a postagem de novos arquivos é praticamente diária. Ouça aqui.

9. Café Empreendedor

Há 7 anos no ar, é um dos podcasts de negócios mais antigos do Brasil. São mais de 330 episódios, que falam de gestão e empreendedorismo, trazendo a participação de empreendedores reais e com visões diferentes, histórias inspiradoras e muito conteúdo sobre diferentes aspectos que envolvem um negócio. Ouça aqui.