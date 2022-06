15 dicas para viajar com pouco dinheiro nas férias de julho

Após dois invernos em casa com as crianças, as famílias estão voltando a viajar. As férias de julho deste ano prometem ser bem movimentadas, segundo as estimativas da Booking.com, uma das maiores plataformas de viagem do mundo.

Globalmente, as reservas no site estão mais de 15% acima do mesmo período de 2019, antes da pandemia, o que significaria um recorde para esta época do ano.

Apesar do entusiasmo, todo mundo sabe que viagens na alta temporada costumam ser mais caras. E quem tem filhos acaba ficando sem escolha quanto às datas: para viajar em família, precisa ser durante o período das férias escolares.

Mas, com planejamento e algumas dicas, é possível viajar com as crianças em julho sem extrapolar o orçamento.

Confira algumas dicas de como economizar na viagem de férias em julho:

1. Faça um orçamento

Preveja um orçamento e, então, defina o destino e a duração. Depois, estabeleça e divida as regras na família, inclusive com as crianças (onde vão, quanto gastar com lembrancinhas etc.).

2. Planeje com antecedência

Não deixe tudo para a última hora. Comprando passagens, hospedagens e ingressos de passeios com antecedência, você terá mais opções disponíveis e encontrará melhores preços.

3. Escolha destinos mais baratos/menos disputados

Buscar destinos menos disputados faz diferença. Há mais alternativas de voos com tarifas econômicas e hospedagens com melhor custo/benefício.

4. Veja se vale ir de carro

Se a chance de reservar voos mais baratos já tiver passado, calcule se vale a pena ir de carro. Mesmo que o destino seja longe, dá para ir parando no caminho onde houver algo para driblar a impaciência das crianças (uma pracinha, por exemplo).

5. Pesquise voos mais baratos

Quem vai de avião deve verificar tempo de voo, escalas e conexões. Os voos mais baratos costumam ter várias paradas, escalas muito rápidas ou muito longas. Com criança, o barato pode sair caro nessa maratona. Encontre o meio-termo entre custo e funcionalidade.

Destinos nacionais mais procurados por famílias para as férias de julho Um levantamento de 2021 da Booking.com listou os cinco destinos nacionais mais recomendados para viagens em família, com base nas avaliações dos usuários brasileiros da plataforma: Gramado (RS)

Porto de Galinhas (PE)

Campos do Jordão (SP)

Olímpia (SP)

Caldas Novas (GO)

6. Troque pontos por milhas

Caso tenha pontos acumulados no cartão de crédito, é a hora de usá-los trocando por milhas. Ou até por pacotes de viagem, se a bandeira do seu cartão tiver parceria com empresas de turismo. O programa Mastercard Surpreenda, por exemplo, tem parceria com a Decolar. Um pacote para Gramado, por exemplo, de 25 a 29 de julho, para duas pessoas, com hospedagem no badalado Wish Serrano sai R$ 4.584 (sem a parceria) e R$ 4.106 (caso o cliente logue pela página do programa de fidelidade.

7. Hospede-se em uma cidade vizinha

Se o destino escolhido for muito procurado nessa época, hospedar-se fora da região mais badalada da cidade pode render uma boa economia. Mas não vá longe demais das principais atrações, o gasto e a demora com transporte podem não compensar.

Cidades vizinhas, mais em conta, também são uma boa. É o caso de São Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, coladinhas em Campos do Jordão, ou Canela, ao lado de Gramado.

8. Filtre sua pesquisa de hotéis

Muitos hotéis oferecem gratuidade para menores de 12 anos. Atente-se a essa informação na sua busca.

9. Avalie outras opções, além do hotel

Em vez de hotel, cogite ficar num flat com cozinha, que é prático com crianças, ou alugar um imóvel. Coloque na balança o que sai mais em conta (quantas pessoas estão viajando, gastos com comida e estacionamento, o que o hotel oferece, etc.).

Olímpia (SP), por exemplo, famosa por seus parques aquáticos, oferece quartos assim, dando ao hóspede a opção de ficar no hotel ou em um apartamento.

10. Considere uma agência de turismo

Para quem não tem tempo de pesquisar tudo isso, existem agências de turismo especializadas em viagem com criança. O custo-benefício do pacote pode até ser melhor do que fazer tudo por conta, já que a empresa conhece os destinos e atrações, consegue descontos e dá suporte sobre o que funciona ou não em uma viagem com os filhos, evitando gastos não planejados.

“Entendemos o perfil dos clientes para dar opções de pacotes de acordo com cada orçamento e, para viabilizar o melhor custo-benefício possível, sempre negociamos condições exclusivas de tarifas e mimos, com muitas promoções”, explica Miriam Vargas, dona do Clube de Viagens Moms.

11. Tome um café da manhã reforçado

Durante a viagem, façam uma refeição reforçada pela manhã e, ao saírem, leve água e lanches práticos, especialmente para os pequenos. No almoço/jantar, evite os restaurantes da rota turística.

12. Utilize o transporte público

Use o transporte público, se houver uma boa rede, para gastar menos com táxi. Para ir a cidades vizinhas ou praias mais distantes, alugar um carro para a família toda sai mais barato que comprar pacotes com empresas de turismo.

13. Opte por menus infantis

Crianças comem pouco, por isso menus infantis, que são mais baratos, evitam desperdício com comida.

14. Faça uma programação flexível

Priorize o que desejam conhecer e tenham uma programação flexível, já que alguns passeios podem render mais (ou menos) com crianças.

15. Aproveite os passeios gratuitos

Abuse dos programas gratuitos, como parques, parquinhos, praias. Crianças, muitas vezes, não pagam em monumentos turísticos e museus até uma certa idade, por exemplo. Informe-se antes e inclua no roteiro.