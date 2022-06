Carro gastando muito combustível? Entenda o que pode ser

Em tempos de combustíveis a preço de ouro nos postos, ficar atento ao consumo do seu carro é fundamental. Por isso, se você tem notado que o tanque esvazia mais depressa que o normal, é importante entender quais fatores aumentam o consumo para, assim, reduzir essa conta.

Abastecer no lugar mais barato nem sempre é o caminho para economizar. Na verdade, os especialistas explicam que o gasto com gasolina ou álcool está mais associado ao bom estado do veículo e ao uso correto dele do que, necessariamente, ao preço nas bombas.

“A forma de dirigir pode influenciar em mais de 30% o consumo de combustível. Em motores turbo isso pode chegar até 50%”, ressalta o engenheiro Erwin Franiek, diretor-presidente do Instituto SAE4Mobility, centro de tecnologia e inovação da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade (SAE Brasil).

Sem contar as características próprias de cada veículo (fabricante/modelo/versão), listamos com a ajuda do especialista oito coisas que fazem o carro gastar mais combustível.

Com essas pistas, vai ficar mais fácil identificar onde está o desperdício no seu caso e otimizar a quilometragem por litro.

O que aumenta o consumo de combustível?

Calibragem : Um item significativo é a calibragem errada dos pneus. No dia a dia, é importante calibrar a cada 15 dias pelo menos, ficando de olho se a pressão está conforme a recomendação do manual do proprietário. Rodas: rodas mal alinhadas e balanceadas também influenciam o gasto de gasolina/álcool, já que o motor precisa de mais força para manter o carro. A maioria das montadoras indica a verificação do balanceamento e do alinhamento a cada 10.000 km.

Filtros de ar: rodar com filtros de ar parcialmente obstruídos é outro item de manutenção com impacto direto no consumo. Por isso, troque o filtro seguindo a indicação de quilometragem do fabricante. As velas e o filtro de combustível também devem estar em dia. Ar condicionado: o uso de ar-condicionado faz o veículo beber mais. Por outro lado, andar com vidros abertos, além de não ser sempre seguro, compromete a aerodinâmica, o que também consome mais combustível. A dica é manter as janelas fechadas e desligar o ar assim que possível – quando se aproximar do destino ou a temperatura estiver amena, por exemplo. Carro pesado: “Não leve peso a mais do que precisa dentro do carro”, alerta Franiek. Quanto mais pesado o veículo, maior será o uso de combustível. Um bom exemplo de desperdício é o rack na capota do carro, que prejudica a aerodinâmica e gera mais consumo. Se não estiver usando, guarde-o. Tanque de combustível: Até o quanto você enche o tanque influencia essa conta. Se você roda pouco e costuma completar o tanque para o mês todo, por exemplo, experimente abastecer duas vezes, meio tanque por vez, para deixar o carro mais leve. Direção: O modo de guiar é um importante fator. Uma direção mais suave, com acelerações e frenagens progressivas, é também mais econômica. Hábitos como frear em cima da hora e sair rápido de semáforos e lombadas gastam mais combustível. “Tente dirigir de forma a quase não precisar frear. Acelere o mínimo possível para chegar ao próximo obstáculo e, na redução de velocidade, aproveite o freio motor”, sugere o engenheiro. Combustível adulterado : Por fim, combustível adulterado é certamente uma das principais causas do consumo anormal. Abastecer em postos piratas , com gasolina de procedência incerta, ou cair na cilada do preço abaixo da média, pode, inclusive, causar danos sérios ao veículo.

Prefira postos de sua confiança, com bandeiras conhecidas e que emitam nota fiscal.

Desconfiou do posto? Peça o teste

Caso você suspeite de irregularidades em algum posto de combustíveis, saiba que você tem direito, por lei, que o estabelecimento verifique gratuitamente, no ato da compra, a qualidade da gasolina, do etanol hidratado e do diesel.

Após os testes, se entender que seu carro foi abastecido com combustível adulterado ou em quantidade diferente do que mostra a bomba, denuncie. Entre em contato com os Procons estaduais ou com a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

O Instituto Combustível Legal também disponibiliza a seção Denuncie no site, que facilita a busca pelo órgão competente para o tipo de denúncia que deseja fazer.