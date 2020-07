Por que grandes líderes tomam muito café?

No Brasil e outras partes do mundo, o café é um item indispensável na rotina de trabalho. Para muitas pessoas, a bebida faz parte do ambiente corporativo tanto quanto os computadores, o que torna praticamente impossível começar o dia sem a bebida.

Discussões sobre a quantidade diária ideal de café fazem parte de diversos estudos. Agora, cientistas e nutricionistas que estudam o ingrediente indicam consumir no máximo 200 ml até o meio-dia. Entretanto, há quem diga que existe uma correlação positiva entre liderança e beber grandes quantidades de café.

Entre os líderes que tomam grandes quantidades da bebida todos os dias, estão: Napoleão Bonaparte, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Ronald Reagan, Voltaire, Balzac, J.S. Bach, Beethoven e até mesmo a Oprah Winfrey.

E o que seria uma grande quantidade? Os escritores Balzac e Voltaire, por exemplo, consumiam cerca de três galões de café por dia.

É claro que nem todo mundo que ingere grandes quantidades de café se torna um grande líder, mas mesmo que não exista uma relação causal entre café e liderança, há boas razões para consumir a bebida. Veja o que uma dose diária pode fazer, de acordo com estudos científicos: