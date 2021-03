Vacina de Oxford neutraliza variante brasileira da covid-19

A vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford é capaz de gerar resposta imune contra a variante P1 do coronavírus, conhecida como a variante de Manaus.

O achado é fruto de um estudo publicado na segunda-feira, 15, ainda sem revisão por pares.

A pesquisa mostra que houve reação imune contra a cepa e menor resistência ao imunizante do que outras variantes, como a B.1.351, encontrada na África do Sul. A pesquisa mostrou que os anticorpos produzidos por soro convalescente também eram eficazes contra a variante brasileira.

Isso confirma estudos iniciais realizados internamente que apontaram a vacina de AstraZeneca-Oxford era eficaz contra a variante.

A variante do coronavírus originada em Manaus vem sendo apontada como um dos fatores que levaram ao recrudescimento da pandemia de covid-19 no Brasil. A doença já matou mais de 260 mil pessoas no país.

Já a CoronaVac, uma das vacinas contra covid-19 mais distribuídas no país, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, também mostrou-se eficaz contra a variante de Manaus do coronavírus, segundo dados preliminares de um estudo feito pelo Instituto Butantan