Vacina contra covid-19 da Sanofi e GSK é adiada para o fim de 2021

Os laboratórios francês Sanofi e britânico GSK anunciaram nesta sexta-feira que sua vacina contra a covid-19 não ficará pronta até o fim de 2021, depois de resultados abaixo do esperado nos primeiros testes clínicos.

O programa foi “adiado para melhorar a resposta imunológica nas pessoas mais velhas”, afirmaram as empresas em um comunicado.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Research.

Os dois laboratórios esperam disponibilizar a vacina no quarto trimestre do próximo ano. O plano original era apresentar um pedido de licença no primeiro semestre de 2021 e produzir um bilhão de doses.

A Sanofi, que está desenvolvendo a vacina em parceria com a GSK – que fornece o adjuvante – havia informado recentemente que esperava iniciar os últimos testes em humanos (fase 3) no fim de dezembro.

Mas os resultados provisórios dos primeiros testes (fases 1 e 2) não atingiram as expectativas.

Embora a resposta imunológica em adultos com idades entre 18 a 49 anos seja “comparável a de pacientes que se recuperaram da infecção por covid-19”, esta resposta é “insuficiente” nos adultos mais velhos, afirma o comunicado.

Os laboratórios desejam “aperfeiçoar a concentração de antígenos para obter uma alta resposta imunológica em todas as faixas etárias”, completa a nota.