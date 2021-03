Primeiro tuíte de Trump sobre “vírus chinês” causou levante anti-asiático

Um novo estudo descobriu que o primeiro tuíte do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando que o novo coronavírus era um "vírus chinês" desencadeou um aumento nas hashtags anti-asiáticas no Twitter.

Publicado na quinta-feira, 17, e revisado por pares, o estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia nos EUA.

No dia 16 de março de 2020, o então presidente dos EUA, Donald Trump, publicou no seu perfil do Twitter: "Os Estados Unidos apoiarão fortemente essas indústrias, como companhias aéreas e outras, que são particularmente afetadas pelo vírus chinês. Seremos mais fortes do que nunca!"

Os pesquisadores analisaram quase 700.000 tuítes que usaram "#covid19" ou "#chinesevirus" de 9 a 23 de março. Eles disseram que 50% das publicações que usaram "#chinesevirus" e 20% dos que usaram "#covid19" mostraram sentimento anti-asiático.

Na semana que começou em 9 de março de 2020, a hashtag #covid19 foi mais utilizada do que #chinesevirus. Além disso, o número de hashtags anti-asiáticas associadas a estas frases eram relativamente baixas e estáveis.

No entanto, após o tuíte do ex-presidente houve um aumento no volume de publicações com as hashtags #covid19 e #chineseviruse. As menções juntas saltaram de 53 mil a 1,2 milhão no período estudado.

"Ao comparar a semana antes de 16 de março de 2020 com a semana seguinte, houve um aumento significativamente maior nas hashtags anti-asiáticas associadas ao #chinesevirus em comparação com o #covid19", explicaram os pesquisadores.

Trump usou o termo repetidas vezes em suas redes sociais, durante entrevistas e pronunciamentos até o final do seu mandato. No momento que escreveu o primeiro tuíte relacionando o coronavírus como um "vírus chinês", haviam 153.000 casos confirmados de covid-19 em todo o mundo, e alguns estados dos EUA começaram a adotar medidas para frear o contágio.



O ex-presidente defendeu o uso do termo em 18 de março durante entrevista coletiva. "Porque vem da China. Não é racista de forma alguma", referindo-se ao fato de que o novo coronavírus foi encontrado pela primeira vez em Wuhan, China.

.@CeciliaVega asks Trump: Why do you keep calling it the Chinese virus?

Trump: “Because it comes from China. it’s not racist at all.” https://t.co/PV7700qZmK pic.twitter.com/yoVS8aF9wm

— Dan Linden (@DanLinden) March 18, 2020