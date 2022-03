Novo foguete lunar da Nasa finaliza jornada até plataforma de lançamento

O foguete lunar de última geração da Nasa foi instalado nesta sexta-feira, 18, em sua posição final depois de uma lenta jornada para fora de sua fábrica de montagem. Na plataforma de lançamento na Flórida, após uma rodada final de testes, será determinado em quanto tempo a espaçonave poderá decolar.

O lançamento do foguete Space Launch System (SLS) com sua cápsula da tripulação Orion no topo é um marco importante nos planos dos Estados Unidos para exploração lunar renovada após anos de contratempos, e o primeiro vislumbre do público de um veículo espacial com mais de uma década em desenvolvimento.

O processo de movimentação da nave espacial SLS-Orion, de 5,75 milhões de toneladas, para fora de seu edifício de montagem de veículos no Centro Espacial Kennedy da Nasa em Cabo Canaveral começou ontem às 17h (18h em Brasília).

O megafoguete - mais alto que a Estátua da Liberdade - será levado lentamente para a Plataforma de Lançamento 39B em um transportador de esteiras gigante, rastejando por 6,5 km em um trajeto que deve levar cerca de 11 horas.

O espetáculo, que se desenrola sob céu claro, estava sendo transmitido ao vivo pela Nasa Television e pelo site da agência espacial. Uma banda da Universidade da Flórida Central tocou o Hino Nacional quando o percurso começou na frente de uma multidão de funcionários e outros espectadores reunidos do lado de fora para assistir ao evento.