Novas pesquisas eleitorais e balanços de Netflix e SpaceX: o que move os mercados

Os mercados começam esta terça-feira, 20, ainda sob o efeito da cautela eleitoral no Brasil. Na véspera, o Ibovespa chegou a subir quase 1% nas primeiras horas de negociação, mas perdeu força ao longo do dia e encerrou em queda de 0,17%, aos 205.079 pontos. A disputa presidencial, a menos de uma semana do segundo turno, e a pressão das ações da Petrobras pesaram sobre o índice.

O calendário desta terça mantém as eleições no centro das atenções, com a divulgação de duas novas pesquisas de intenção de voto para presidente da República.

No exterior, os investidores acompanham indicadores do mercado imobiliário americano e dados econômicos da Europa.

A temporada de balanços também ganha força, com resultados de empresas como Netflix e SpaceX no radar.

O que acompanhar

A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue acirrada às vésperas da votação, marcada para este domingo, 25.

Depois do primeiro debate do segundo turno, realizado no domingo, 18, os investidores acompanham os levantamentos de intenção de voto em busca de sinais sobre o desfecho da eleição e seus possíveis efeitos sobre os ativos brasileiros.

Nesta terça-feira, estão previstas as divulgações de pesquisas presidenciais da Real Time Big Data e da Vetor. Os resultados entram no radar do mercado em um momento em que as expectativas sobre o próximo governo podem influenciar as negociações na bolsa e no câmbio.

Na agenda política, o Senado pode votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 18/25, que trata da segurança pública.

A agenda econômica começa de madrugada, com indicadores da Alemanha e do Reino Unido. Às 3h, a Alemanha divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de setembro, enquanto o Reino Unido apresenta a taxa de desemprego de agosto e os dados de salários médios trimestrais.

Na leitura anterior, os preços ao produtor alemães haviam subido 1,1% em agosto ante julho e 4,6% na comparação anual. No Reino Unido, a taxa de desemprego estava em 4,9% em julho. Os salários médios trimestrais avançaram 3,9% na comparação anual, considerando bônus, e 3,5% sem bônus.

Às 6h, será divulgado o índice ZEW de sentimento econômico da Alemanha, referente a outubro. O indicador, que mede as expectativas de analistas e investidores sobre a economia, havia marcado 34,7 pontos em setembro.

Nos Estados Unidos, a agenda se concentra no setor imobiliário. Às 9h30, serão divulgados os dados preliminares de permissões para construção e de início de construção de moradias de setembro. Em agosto, os dois indicadores recuaram, respectivamente, 2,1% e 2,6% na comparação mensal.

Às 11h, a Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos Estados Unidos (NAR, na sigla em inglês) apresenta os números de vendas pendentes de moradias de setembro. Em agosto, o indicador havia registrado alta mensal de 0,3%, mas queda de 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados imobiliários ajudam a acompanhar o ritmo da atividade econômica americana e as condições do mercado de habitação. Os investidores também avaliam os indicadores internacionais em busca de sinais sobre a trajetória das principais economias.

No Brasil, o destaque econômico do dia é o leilão de títulos públicos do Tesouro Nacional, previsto para as 11h30, com Letras Financeiras do Tesouro (LFTs) e Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs).

Temporada de balanços ganha força

No calendário corporativo, a Netflix divulga seu balanço do terceiro trimestre de 2026 após o fechamento do mercado americano. A apresentação dos resultados será seguida de uma entrevista com executivos da companhia, que responderão a perguntas de analistas.

A SpaceX também tem divulgação de resultados financeiros e operacionais do terceiro trimestre prevista para depois do fechamento das bolsas nos Estados Unidos. Entre as empresas com balanços no radar estão ainda a United Airlines e o Carrefour.

Os resultados corporativos ganham importância em meio à recuperação recente das ações de tecnologia em Nova York. Na segunda-feira, o Nasdaq subiu 1,11%, aos 26.430,89 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,41%, aos 7.690,78 pontos. O setor de tecnologia teve alta de 1,19%, impulsionado pela retomada dos papéis do segmento após os ajustes observados na semana passada.

O Dow Jones, por outro lado, recuou 0,07%, aos 51.966,87 pontos.