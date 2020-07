Jornal chinês repercute estudo que encontrou coronavírus em esgoto de SC

O noticiário South China Morning Post repercutiu nesta sexta-feira a recente descoberta de que traços do vírus Sars-CoV-2, responsável pela covid-19, foram encontrados em amostras de esgoto de Florianópolis em novembro do ano passado. Um estudo preliminar da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) indica que o vírus chegou às Américas dois meses antes do que se sabia, já que o primeiro caso relatado nos Estados Unidos foi em 21 de janeiro.

O vírus, pelo que se sabe, foi descoberto na China, e se espalhou pelo mundo a partir da província de Wuhan. Porém, pesquisas semelhantes às feitas pela UFSC constataram que o vírus estava presente no esgoto de Wuhan, em outubro, e na Itália, no início de dezembro. No final de junho, cientistas da Universidade de Barcelona divulgaram que encontraram amostras do vírus em esgotos da cidade em março de 2019. Segundo o time de pesquisadores espanhóis, a descoberta foi feita em testes com amostras de esgoto para identificar a possibilidade de novos surtos virais.