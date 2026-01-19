Hoje é o dia mais triste do ano? Entenda a 'Blue Monday'

'Blue Monday': volta ao trabalho pode ser maior causa de tristeza do ano (SIphotography/Thinkstock)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16h22.
Você já ouviu a expressão "Blue Monday"? A terceira segunda-feira de janeiro (hoje) é conhecida como o dia mais triste do ano, ou "Segunda Azul". Em inglês, a cor azul é associada a sentimentos tristes e depressivos.
A expressão não tem nenhuma comprovação científica e foi cunhada em 2005 pelo psicólogo britânico Cliff Arnall, então na Universidade de Cardiff, no país de Gales. Apesar de "Blue Monday" não ter embasamento médico, a data passou a ser usada como um momento de conscientização sobre saúde mental.
Segundas-feiras são conhecidas como dias difíceis para quem tem que voltar ao trabalho ou aos estudos após ao final de semana. Segundo o especialista, a data após a metade de janeiro é marcada pelo desânimo causado por uma soma de fatores, como a volta à rotina após as celebrações de ano novo, dívidas acumuladas, frustração com metas não cumpridas e clima frio no hemisfério norte.
A falta de sol no hemisfério norte nessa época do ano intensifica o que especialistas chamam de depressão sazonal.
No Reino Unido, empresas adotam campanhas e iniciativas para motivas os funcionários. Agências de turismo e companhias aéreas oferecem promoções para destinos tropicais na data.
Nesta segunda-feira ou em qualquer dia que você não acordou tão bem, atitudes simples voltadas ao cuidado com o corpo e a mente podem ajudar:
