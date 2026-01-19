Hoje é o dia mais triste do ano? Entenda a 'Blue Monday'

Ciência

Retorno à rotina é na terceira segunda-feira de janeiro é a principal causa de desânimo do ano

'Blue Monday': volta ao trabalho pode ser maior causa de tristeza do ano (SIphotography/Thinkstock)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16h22.

Você já ouviu a expressão "Blue Monday"? A terceira segunda-feira de janeiro (hoje) é conhecida como o dia mais triste do ano, ou "Segunda Azul". Em inglês, a cor azul é associada a sentimentos tristes e depressivos.

A expressão não tem nenhuma comprovação científica e foi cunhada em 2005 pelo psicólogo britânico Cliff Arnall, então na Universidade de Cardiff, no país de Gales. Apesar de "Blue Monday" não ter embasamento médico, a data passou a ser usada como um momento de conscientização sobre saúde mental

Segundas-feiras são conhecidas como dias difíceis para quem tem que voltar ao trabalho ou aos estudos após ao final de semana. Segundo o especialista, a data após a metade de janeiro é marcada pelo desânimo causado por uma soma de fatores, como a volta à rotina após as celebrações de ano novo, dívidas acumuladas, frustração com metas não cumpridas e clima frio no hemisfério norte. 

A falta de sol no hemisfério norte nessa época do ano intensifica o que especialistas chamam de depressão sazonal.

No Reino Unido, empresas adotam campanhas e iniciativas para motivas os funcionários. Agências de turismo e companhias aéreas oferecem promoções para destinos tropicais na data.

Como fugir da "Blue Monday"?

Nesta segunda-feira ou em qualquer dia que você não acordou tão bem, atitudes simples voltadas ao cuidado com o corpo e a mente podem ajudar:

  • Praticar exercícios físicos: a atividade libera endorfinas, hormônios associados ao bem-estar, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade.
  • Manter boas relações com família e amigos: conversar, encontrar pessoas queridas ou até fazer chamadas por vídeo fortalece o senso de pertencimento.
  • Priorizar o descanso: dormir bem é essencial para o equilíbrio emocional, pois regula hormônios ligados ao humor, como serotonina e cortisol.
  • Reduzir o estresse: práticas como meditação, respiração profunda e atenção às próprias reações ajudam a atravessar o dia com mais calma.

*Com informações da agência O GLOBO.

