Estudo relaciona uso de Ozempic à melhora no tratamento de fumantes

Fumantes com diabetes tipo 2 tomando Ozempic, da Novo Nordisk, precisaram ir menos ao médico por causa de problemas relacionados ao tabaco e de menos intervenções para ajudá-los a parar de fumar do que aqueles que receberam outros medicamentos para diabetes, de acordo com um estudo de registros eletrônicos de saúde publicado nesta segunda-feira. As informações foram publicadas pela Reuters.

No ano após o início do tratamento, os usuários de Ozempic com diagnóstico prévio de transtorno por uso de tabaco tiveram até 32% menos probabilidade de discutir o assunto com um profissional de saúde do que aqueles que tomavam outros medicamentos para diabetes. Isso se confirmou mesmo em comparação com aqueles que tomavam medicamentos da mesma classe, conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, relataram pesquisadores no Annals of Internal Medicine.

Eles também tiveram até 68% menos probabilidade de receber prescrições para medicamentos para parar de fumar e até 21% menos probabilidade de receber aconselhamento nesse sentido.

Essas descobertas foram extraídas de dados de registros eletrônicos de saúde de quase 229.000 pacientes, incluindo 6.000 usuários de Ozempic.

Os pesquisadores pediram ensaios clínicos para avaliar o potencial do ingrediente ativo do medicamento, semaglutida, para uso no combate ao tabagismo para respaldar as descobertas deste estudo - patrocinado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA.

Eles notaram que relatórios anteriores sugeriram um desejo reduzido de fumar em pacientes tratados com semaglutida, possivelmente relacionado a um amortecimento dos efeitos de recompensa da nicotina viciante no cérebro. O medicamento para perda de peso da Novo, Wegovy, tem o mesmo ingrediente ativo.

O estudo atual não incluiu dados mostrando se os pacientes realmente pararam ou diminuíram o uso de tabaco após começar a tomar vários medicamentos.

Embora a redução observada possa sugerir reduções no uso de tabaco ou recaídas, ela "também pode refletir outros cenários, como uma disposição menor em buscar ajuda para parar de fumar", reconheceram os pesquisadores.