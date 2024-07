Alternativa ao Ozempic, Wegovy é lançado nas farmácias brasileiras; veja preço

A injeção semanal para tratamento de obesidade Wegovy começou a ser vendida nas farmácias brasileiras, com preços variando entre R$ 1.228,14 e R$ 2.366,15. A previsão inicial era de que o medicamento estivesse disponível apenas em agosto.

Produzido pela Novo Nordisk, o Wegovy contém semaglutida 2,4 mg, a mesma substância ativa do Ozempic, utilizado para diabetes tipo 2. A Anvisa aprovou a injeção em janeiro de 2023, antecipando a comercialização para evitar escassez, como ocorreu nos Estados Unidos. As informações são da Folha de S.Paulo.

O que é a semaglutida e seus efeitos

A semaglutida é uma substância utilizada em medicamentos para o tratamento de diabetes tipo 2 e, mais recentemente, para obesidade. Originalmente desenvolvida pela farmacêutica Novo Nordisk, a semaglutida atua como um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1). Isso significa que ela imita a ação do GLP-1, um hormônio natural do corpo que desempenha várias funções importantes na regulação do açúcar no sangue e do apetite.

A semaglutida age de várias formas no organismo:

Aumento da sensação de saciedade: A substância atua no cérebro para aumentar a sensação de saciedade após as refeições, o que ajuda a reduzir a ingestão de alimentos e, consequentemente, a perda de peso.

Redução do apetite: Além de aumentar a saciedade, a semaglutida também reduz o apetite, fazendo com que a pessoa sinta menos vontade de comer entre as refeições.

Retardo no esvaziamento gástrico: A semaglutida retarda o esvaziamento do estômago, o que contribui para a sensação de saciedade prolongada.

Estimulação da produção de insulina: Em pacientes com diabetes tipo 2, a semaglutida estimula a produção de insulina em resposta às refeições, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue.

Esses efeitos combinados fazem da semaglutida uma opção eficaz tanto para o controle do diabetes tipo 2 quanto para a redução de peso em indivíduos com obesidade. Estudos clínicos demonstraram que o uso de semaglutida pode levar a uma perda de peso significativa, o que a torna uma ferramenta valiosa no tratamento da obesidade.

O que é o Wegovy?

O Wegovy é uma injeção contendo semaglutida, aprovada especificamente para tratamento de obesidade. Ao contrário do Ozempic, que é utilizado off-label para emagrecimento, o Wegovy foi criado e autorizado com essa finalidade, oferecendo uma alternativa eficaz para redução de peso.

Disponibilidade e preços

As farmácias Drogasil e Droga Raia iniciaram as vendas do Wegovy em São Paulo e Paraná, com expansão prevista para outras regiões até o final do mês. O medicamento está disponível em doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg, com preços variando conforme a dosagem.

Nos Estados Unidos, a semaglutida foi aprovada pelo FDA (Food and Drug Administration) em 2021, com preço de tabela de US$ 1.349, cerca de R$ 6.000. No Brasil, a previsão de preços varia conforme a alíquota do ICMS, podendo atingir R$ 2.484 em estados como Piauí e R$ 2.383 em São Paulo.

Com a aprovação do Wegovy pela Anvisa, espera-se atender à crescente demanda por tratamentos eficazes contra a obesidade, evitando desabastecimento e garantindo acesso ao medicamento.