Essas 10 comidas são tóxicas para cachorros; entenda o motivo

Os cães são conhecidos pela curiosidade na hora de se alimentar e, na maior parte das vezes, o cheiro da comida na mesa parece muito mais apetitoso do que a ração no comedouro. Mas atender à vontade do seu bichinho pode trazer consequências sérias para a saúde dele.

Há vários alimentos extremamente prejudiciais aos cachorros que, embora sejam imunes e até saudáveis para os seres humanos, podem gerar uma série de problemas aos pets, desde desconfortos gastrointestinais até problemas graves no sistema nervoso e circulatório.

Por isso, a prevenção é sempre a melhor alternativa. Separamos abaixo 10 alimentos que podem ser prejudiciais ao seu pet e o que causam a ele. Confira:

10 alimentos tóxicos para cachorros

1. Chocolate

Rico em teobromina e cafeína, o chocolate é um dos alimentos mais perigosos para os cães. Essas substâncias estimulam excessivamente o sistema nervoso central do animal, podendo provocar vômitos, aumento da frequência cardíaca, tremores e até convulsões. Quanto maior a concentração de cacau, mais tóxico o chocolate se torna.

2. Uvas e passas

Embora a substância exata que causa intoxicação nos cães ainda não tenha sido identificada, sabe-se que as uvas e passas podem provocar insuficiência renal aguda. Os sintomas incluem vômitos, letargia, falta de apetite e, em casos graves, falência dos rins.

3. Alho e cebola

Muito usados na culinária humana, alho e cebola contêm tiossulfatos, compostos que podem levar à destruição dos glóbulos vermelhos dos cães. Isso pode causar anemia, fraqueza, dificuldades respiratórias e aumento da frequência cardíaca. A intoxicação pode ocorrer tanto com a ingestão crua quanto cozida desses alimentos.

4. Abacate

O abacate contém persina, uma substância altamente tóxica para os cães. O consumo pode levar a diarreia, vômitos, dificuldades respiratórias e até problemas cardíacos. Além disso, o caroço pode representar um risco de engasgo ou obstrução intestinal.

5. Café e outras bebidas com cafeína

A cafeína age como um estimulante no organismo dos cães, podendo causar inquietação, tremores, aceleração dos batimentos cardíacos e convulsões. Pequenas quantidades já podem ser suficientes para intoxicar um animal de porte pequeno.

6. Álcool

O álcool é extremamente perigoso para os cães, pois eles não possuem enzimas capazes de metabolizá-lo de maneira eficiente. O consumo pode resultar em vômitos, desorientação, depressão do sistema nervoso central e até coma em casos graves.

7. Sal (em excesso)

Altas doses de sal podem levar à desidratação e intoxicação por íons de sódio, resultando em sintomas como sede excessiva, vômitos, letargia e, em casos graves, convulsões e falência de órgãos.

8. Adoçante artificial (xilitol)

Presente em balas, chicletes e produtos dietéticos, o xilitol causa uma liberação rápida de insulina no organismo dos cães, resultando em hipoglicemia severa. Isso pode levar a convulsões, insuficiência hepática e até à morte.

9. Tomate verde

O tomate ainda não maduro contém solanina, uma substância tóxica para os cães que pode causar dores abdominais, letargia e alterações no sistema nervoso.

10. Leite e derivados

Apesar de muitos cães adorarem leite, a maioria deles se torna intolerante à lactose na fase adulta. Isso pode resultar em diarreia, vômitos e desconforto gastrointestinal, afetando a qualidade de vida do pet.

O que fazer se seu cachorro ingerir um alimento tóxico?

Caso seu cão consuma algum desses alimentos, é essencial procurar um veterinário imediatamente. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores serão as chances de evitar complicações graves. Nunca tente induzir o vômito sem a orientação de um profissional, pois isso pode agravar o quadro do animal.

A prevenção é sempre a melhor alternativa: evite oferecer restos de comida e mantenha uma dieta equilibrada e segura para seu pet. Consulte um veterinário para saber quais são os melhores alimentos para a nutrição do seu cão e garantir sua saúde e bem-estar a longo prazo.