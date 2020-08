Enxaguante bucal reduz transmissão de covid-19? Não é bem assim

Um estudo publicado na revista científica Journal Of Infectious Diseases, da universidade britânica de Oxford, aponta que os enxaguantes bucais podem reduzir a carga viral do novo coronavírus na saliva dos infectados — apesar disso, a eficácia dos antissépticos não foi confirmada e não se sabe exatamente se o uso deles é capaz de diminuir a transmissão da covid-19.

A teoria começou porque as vias orais podem espalhar as infecções pelo vírus. Quando uma pessoa fala, tosse ou espirra, ela expele gotículas de saliva no ar.

Se ela estiver infectada, é dessa forma que o vírus pode ser passado para outros indivíduos — daí a importância de usar máscaras de proteção.

Embora o enxaguante bucal tenha, sim, capacidade de reduzir a carga viral neste local, ele ainda não resolve o problema das vias aéreas e não altera a carga viral no nariz, por exemplo.

O doutor em microbiologia e divulgador científico Atila Iamarino publicou em seu perfil no Twitter que “no melhor dos cenários, se isso se repete na boca, é boa notícia para dentistas ou quem lida com saliva”. “Não muda o que sai pelo nariz”, afirmou ele.