Estudo indica tipo de máscara mais eficaz para proteção contra coronavírus

As máscaras de tecido precisam ter duas camadas de proteção para serem realmente eficazes contra o novo coronavírus. Ao menos é o que aponta um estudo feito por pesquisadores australianos, publicado na revista científica Thorax.

Para descobrir qual máscara funciona melhor na prevenção à covid-19, os cientistas gravaram vídeos. As máscaras de apenas uma camada de tecido, por exemplo, reduziram um pouco as gotas de saliva expelidas durante a fala, enquanto a opção com duas camadas se mostrou mais eficaz na proteção. Já a máscara com três camadas pode ser ainda mais eficaz do que as outras duas, apesar de não ter sido testada.

Uma versão com 12 camadas de pano, segundo um outro estudo publicado na revista científica The Lancet, é tão eficaz quanto a cirúrgica. Mas é claro que costurar tantas camadas é uma tarefa mais complicada do que deveria ser.

Apesar disso, os pesquisadores reforçam que usar uma máscara com apenas uma camada é melhor do que não usar nenhuma.

É importante lembrar que o tipo de material utilizado e a frequência com a qual a proteção é lavada também contam para a sua eficácia. Alguns especialistas recomendam que ela seja lavada todos os dias. Para a lavagem, a recomendação do Ministério de Saúde é que seja usado sabão ou água sanitária, deixando de molho por cerca de 20 minutos.

A melhor máscara avaliada e com maior capacidade de prevenir o espalhamento de gotículas de saliva, segundo os pesquisadores, foi a cirúrgica.

–

Veja as orientações do Ministério da Saúde para fazer sua própria máscara em casa:

Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem com mãe, filho, irmão, marido, esposa etc. Então se a sua família é grande, saiba que cada um tem que ter a sua máscara, ou máscaras;

A máscara deve ser usada por cerca de duas horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Então, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano;

Mas atenção: a máscara serve de barreira física ao vírus. Por isso, é preciso que ela tenha pelo menos duas camadas de pano, ou seja, dupla face;

Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz e não restarão espaços no rosto;

Use a máscara sempre que precisar sair de casa. Saia sempre com pelo menos uma reserva e leve uma sacola para guardar a máscara suja, quando precisar trocar;

Chegando em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária. Deixe de molho por cerca de dez minutos;