De onde veio a covid-19? 5 mistérios sobre o novo coronavírus

De onde veio a covid-19? Houve contágio antes de dezembro de 2019? Carne congelada ajudou a espalhar o vírus? Essas e outras perguntas ainda permanecem como mistérios para pesquisadores em tempos de pandemia. A revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo, elencou algumas dúvidas que ainda existem acerca do novo coronavírus. Confira a seguir.

Qual é a origem?

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o primeiro caso de transmissão foi encontrado em 8 de dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan. O indivíduo em questão não tinha histórico recente de viagens. Mas pesquisadores chineses já conduziram estudos que apontam para a transmissão da covid-19 na China entre outubro e dezembro de 2019.

A covid-19 veio do mercado de animais vivos da China?

O papel do mercado de animais vivos de Wuhan, chamado Huanan Seafood Market, foi apontado como crítico na investigação preliminar sobre a origem do coronavírus que passou a infectar humanos. No entanto, outros casos não ligados ao mercado apontaram uma fraqueza na ligação entre o vírus e o local. A OMS indica a necessidade de investigar fazendas para entender se houve infecções do coronavírus em humanos nesses locais.

O contágio já existia fora da China antes de dezembro de 2019?

Ainda não há uma resposta objetiva para isso. Pesquisadores encontraram anticorpos contra a covid-19 em amostras de sangue na Europa em novembro de 2019. No entanto, para a OMS, isso não significa necessariamente que o vírus seja oriundo da Europa e recomendou uma nova rodada de testes nas amostras de sangue no continente.

O vírus estava circulando entre animais antes de afetar humanos?

Uma pesquisa feita com 30 mil animais selvagens, domésticos e de fazendas na China indicou que o vírus não circulava entre animais antes de infectar humanos. Mas a OMS afirma que o estudo não tem a representatividade de toda a fauna da China. Ou seja, são necessários mais testes para responder a esta pergunta.

Carne congelada esteve envolvida na transmissão da covid-19?

A análise da OMS aponta maior probabilidade de transmissão do coronavírus diretamente de animais vivos para seres humanos. No entanto, existe a possibilidade de carne congelada de um animal infectado ter entrado no mercado de Huanan, na China, e começado a infecção em pessoas. Ainda que pesquisadores tenham isolado o RNA do vírus em peixe congelado, a OMS concluiu que eles não foram os responsáveis por levar o vírus para Wuhan. Fonte: Nature