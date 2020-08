Coronavírus: FDA está disposto a acelerar vacina, diz Financial Times

O chefe da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) está disposto a acelerar uma vacina para a Covid-19 o mais rápido possível, segundo entrevista ao jornal Financial Times publicada neste domingo.

O comissário da FDA, Stephen Hahn, disse que sua agência está preparada para autorizar uma vacina antes que os testes clínicos da Fase Três sejam concluídos, desde que seus especialistas estejam convencidos de que os benefícios superam os riscos, relatou o jornal.

Sem fornecer evidências, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou no sábado passado o que ele chamou de membros do “Estado profundo” trabalhando dentro da FDA para dificultar os esforços para testar as vacinas contra Covid-19 e atrasar os resultados até depois da eleição presidencial de 3 de novembro.

Um dia depois, a FDA deu “autorização de uso de emergência” para um tratamento de coronavírus que usa plasma sanguíneo de pacientes recuperados.