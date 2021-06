Conheça o fungo que pode custar até US$ 100 mil dólares o quilo

A aparência não é bonita. Há quem diga que o gosto também está longe de ser a agradável. Mas o estranho fungo tibetano Yarsagumba (Ophiocordyceps sinensis) é considerado um parasita de luxo, e por consequência, o mais caro do mundo: um quilo sai por US$ 100 mil – mais de meio milhão de reais.

Mas por que este preço tão exorbitante? Por ser considerado pelos chineses como um ingrediente medicinal poderoso, com capacidades de curar de impotência a câncer, também é tido como afrodisíaco e muitas pessoas acreditam que ele seja capaz de melhorar até mesmo o desempenho nos esportes.

As pessoas também compram o fungo como presente ou o usam para suborno ou como símbolo de status. Como resultado, peças com melhor aparência alcançam um preço mais alto.

Talvez, em nível de dificuldade de ser encontrado, seja mais fácil procurar por ouro, já que a espécie só aparece em larvas de mariposas durante o verão, quando elas trocam de pele e se encontram mais vulneráveis. Mas são mariposas do Himalaia, que vivem em uma altitude de 3.000 a 5.000 metros acima do nível do mar em regiões do Butão, Índia, Nepal e Tibete.

Com um preço assim, ele já se tornou há décadas um motor econômico para as regiões em que aparece. Milhares de pessoas que moram próximo do Himalaia se dedicam à colheita do Yarsagumba. O produto é responsável por mais da metade do orçamento anual de algumas famílias da região.