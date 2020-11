Com 2ª onda, falta estrutura para profissionais de saúde

Com o avanço da covid-19, profissionais de saúde continuam a se queixas de condições de trabalho — com razão. Especialmente no Brasil, menos da metade deles recebeu algum tipo de treinamento durante a pandemia, de acordo com informações divulgadas pela Agência Bori. O levantamento, conduzido pela FGV com 1.520 profissionais de saúde pública, constatou que 52,2% deles não receberam nenhum tipo de capacitação.

Ao mesmo tempo, 94,5% dos entrevistados conhecem algum colega de trabalho com diagnóstico ou suspeita de covid-19.

“Após tantos meses do início da pandemia, esperávamos que a situação dos profissionais de saúde estivesse melhor. Mas o cenário que encontramos é desalentador, fruto do descaso governamental: profissionais amedrontados, que se sentem despreparados e sem treinamento, que não receberam EPI ou testagem de forma permanente”, diz Gabriela Lotta, coordenadora do NEB FGV EAESP e responsável pelo trabalho, à Agência Bori.

De acordo com a especialista, a consequência disso é ter uma parcela enorme de profissionais estressados e com problemas de saúde mental, mesmo sem um fim previsto para a pandemia.

Não é só no Brasil

Em uma notícia divulgada hoje pelo portal Business Insider, profissionais dos Estados Unidos se queixam de serem vistos como “vilões” e de serem ignorados enquanto tentam salvar vidas.

“Às vezes ainda é difícil mudar a ideia de que é real”, disse Lacie Gooch, uma enfermeira da UTI em Nebraska, sobre seus pacientes.

Para os profissionais, a resistência em aceitar a doença não é um problema isolado — mas o reflexo da atitude de líderes a respeito da doença. Um ponto em comum em ambos os países: tanto Donald Trump quanto Jair Bolsonaro são resistentes às medidas de contenção da doença.

“É simplesmente devastador estarmos neste ponto em que as pessoas receberam mensagens confusas e muitas pessoas estão ficando doentes por causa disso”, afirma o Dr. Eli Perencevich, um especialista em doenças infecciosas que cuida de pacientes com coronavírus na cidade de Iowa VA Medical Center, ao Business Insider.