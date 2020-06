Cientistas estudam se água com sal pode aliviar sintomas do coronavírus

Cientistas da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estão estudando os efeitos de uma simples solução de água com sal para o alívio dos sintomas do novo coronavírus. É importante ressaltar que não se trata de uma cura para os pacientes infectados e nem mesmo uma vacina para erradicar a doença, mas uma forma de aliviar sintomas causados pela covid-19.

A pesquisa, chamada de ELVIS, avalia se uma solução salina e que já mostrou resultados positivos para o alívio de febre, cogestão e tosse em pacientes com gripe pode apresentar resultados positivos também para quem contraiu covid-19.

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os sintomas mais comuns do coronavírus, estão justamente febre e tosse seca, além de cansaço. Um estudo feito na China, ainda em março, também identificou os dois sintomas como os mais comuns entre os infectados. Vale destacar ainda que a tosse é uma das principais formas de transmissão do vírus.

“Agora estamos testando os efeitos do uso de uma solução em pessoas com casos suspeitos e confirmados de covid-19”, afirmou Aziz Sheikh, diretor do Instituto Usher, que realiza a pesquisa dentro da universidade escocesa. “Esperamos que este se prove um método útil para reduzir o impacto e a disseminação da infecção.”

Conforme reportado pelo Science Focus, os cientistas estão em busca de voluntários para a realização dos novos testes que consistem em simplesmente realizar eventuais gargarejos de água com sal.

Vale ressaltar que tudo ainda não passa de um estudo e não há uma indicação efetiva de que o tratamento possa realmente ter algum efeito no alívio dos sintomas. Assim, pessoas com suspeita de estarem infectadas pelo novo coronavírus devem procurar atendimento médico especializado.