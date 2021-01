Cientistas dos EUA querem entender eficácia de vacinas contra novas cepas

Cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH, na sigla em inglês) estudam se as vacinas para a Covid-19 podem oferecer o mesmo nível de proteção contra novas variantes do vírus quanto em cepas anteriores, disse a principal cientista para coronavírus da agência.

Ao mesmo tempo, Kizzmekia S. Corbett, que lidera a equipe de vacinas contra o coronavírus do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que “não está tão alarmada quanto a mídia nos faz pensar” com o surgimento das novas cepas.

As novas cepas do vírus SARS-Cov-2 da África do Sul e do Reino Unido levantaram preocupações sobre o impacto na pandemia. As cepas mais novas parecem ser mais contagiosas, mas não mais graves, pois não deixam as pessoas mais doentes do que as outras cepas.

É necessário haver um entendimento científico fundamental em torno de cada uma dessas variações genéticas, e esses estudos já estão acontecendo nos Institutos Nacionais de Saúde, disse Corbett, que fez os comentários na quinta-feira à noite durante evento sobre vacinas organizado pela BlackDoctor.org.

Os cientistas tentam descobrir o nível de proteção dos imunizantes contra as novas cepas testando as vacinas no soro de pessoas vacinadas em ensaios clínicos de estágio inicial ou de modelos de animais, disse.