'Chuva de meteoros' causada por lixo espacial é observada no Brasil; veja vídeos

Uma sequência de "chuvas de meteoros" têm sido vistas em municípios do Norte e do Nordeste do país nos últimos dias. Em registros feitos por moradores e publicados nas redes sociais, objetos luminosos não identificados cruzam o céu à noite, distantes do solo e em alta velocidade.

O fenômeno, por sua vez, é explicado por representantes da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) como resultado da emissão de lixo espacial por foguetes e satélites durante a reentrada na atmosfera terrestre.

O primeiro registro foi observado na última quinta-feira por moradores do município de Caroebe, em Roraima. Segundo a Bramon, os fragmentos observados no céu teriam sido liberados após a reentrada de um foguete do tipo Electron, produzido pela empresa Rocket Lab, especializada em lançamentos espaciais na Nova Zelândia.

Estrela-cadente, meteoro ou lixo espacial?

O artefato subiu o espaço no dia 8 de fevereiro e o retorno à atmosfera aconteceu doze dias depois do lançamento, por volta das 22h. Os destroços liberados pela reentrada também foram vistos no céu de ao menos outras seis cidades no estado: Alto Alegre, Bonfim e Normandia, São João da Baliza e Rorainópolis, além da capital Boa Vista.

"Com a crescente quantidade de lançamentos, são cada vez mais comuns os relatos de reentrada de lixo espacial. Muitas delas são de objetos descontrolados, que acabam acontecendo acima de áreas habitadas, apesar de não representarem riscos para a população", explica um post feito pela organização sobre o fenômeno.

Veja vídeos:

n sei se era lixo espacial, destroço de alguma coisa, meteoro ou estrela cadente, só sei q meti uns 12 pedidos sequenciados pic.twitter.com/GHIaeB3kog — medusa do agreste (@iamleonine) February 22, 2025

No dia seguinte, a organização também apontou o registro de uma ocorrência parecida no céu de Alagoas. Segundo observadores da Bramon, as luzes observadas também teriam sido resultado da emissão de lixo espacial, desta vez oriundo de um satélite desativado da Starlink, empresa do bilionário sul-africano Elon Musk.