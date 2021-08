Brasileira é homenageada com boneca da Barbie por trabalho sobre covid-19

A biomédica brasileira Jaqueline Góes de Jesus ganhou uma Barbie em sua homenagem pelo trabalho no sequenciamento do vírus da covid-19. Ela foi escolhida com outras cinco cientistas mulheres pela fabricante de brinquedos Mattel.

Jesus faz parte da equipe responsável pelo primeiro sequenciamento genético do SARS-CoV-2 no início da pandemia na América Latina.

As amostras eram do primeiro paciente brasileiro infectado, em 26 de fevereiro de 2020. Enquanto a média mundial era de 15 dias, Jesus e seus colegas de equipe, sob coordenação da imunologista Ester Cerdeira Sabino, sequenciaram o genoma do vírus apenas 48 horas após a confirmação do caso.

Além disso, o trabalho da equipe mostrou a diferença entre o vírus do paciente brasileiro e o identificado em Wuhan, epicentro da doença na época. O caso do Brasil estava mais próximo da variante detectada na Alemanha no final de janeiro.

Natural de Salvador, Jaqueline Góes de Jesus tem 31 anos e também trabalhou na equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus da zika. Atualmente, é pesquisadora bolsista da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) em nível de pós-doutorado, no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo na USP.

Além dela, estão sendo homenageadas a professora Sarah Gilbert, cocriadora da vacina AstraZeneca; Amy O'Sullivan, enfermeira do pronto-socorro que tratou o primeiro paciente com covid-19 em Nova York; Audrey Cruz, médica de primeira linha em Las Vegas; Chika Stacy Oriuwa, psiquiatra canadense que "lutou contra o racismo sistêmico na área de saúde", de acordo com a empresa, e Kirby White, médica australiana que desenvolveu uma bata cirúrgica para trabalhadores da linha de frente.

