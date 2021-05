Whisky com soda? Johnnie Walker lança versão especial para coquetelaria

Neste sábado, 15 de maio, celebra-se o Dia Mundial do Whisky. Em comemoração à data, a Johnnie Walker lança uma nova versão da bebida criada especialmente para os fãs de coquetelaria - e para aqueles que, como muitos, ainda não estão acostumados ao sabor forte do destilado. Chamado de "Johnnie Blonde", a nova bebida é levemente adocicada, e resulta em um drink refrescante e saboroso ao ser misturado com refrigerante de limão.

“A personalidade do destilado vem despertando muito o interesse dos melhores bartenders do mundo e, ao mesmo tempo, ainda desafia alguns paladares. Por isso, celebramos o Dia Mundial do Whisky apresentando novas formas de consumir, com um novo produto criado especialmente para a elaboração de drinques”, comentou Juliana Ballarin, Head de Marketing de Scotch na Diageo, que além da JW, produz também as marcas Old Parr, Buchanans, Bulleit, Black & White, White Horse.

Antes mesmo do seu lançamento oficial, o Johnnie Blonde ganhou medalha de ouro na International Spirits Challenge, uma reconhecida competição mundial de bebidas. Composto de whisky de trigo de Cameronbridge amadurecido em carvalho americano doce, para adicionar caramelo e dar suavidade ao sabor, o "blonde" tem ainda maltes frutados de destilarias como Cardhu. No olfato, seu aroma lembra notas de baunilha e caramelo, sobrepostas por frutas vermelhas. No paladar, oferece um toque doce de baunilha com maçã, levemente temperada e salpicada de caramelo.

Como toda boa novidade, o Johnnie Blonde chega ao mercado aos poucos. Por enquanto, o novo rótulo está disponível em pré-lançamento no The Bar, o e-commerce da Diageo. O estoque é limitado e chega apenas em Curitiba, uma das poucas cidades escolhidas pela marca ao redor do mundo para o lançamento. Em breve, deve estar disponível em outras localidades. O preço sugerido é de R$84,90.

Watch and learn

Para acompanhar o lançamento do Johnnie Blonde, a Diageo lançou também uma série de vídeos que contam a história da Johnnie Walker, as diferenças entre as versões 18 anos, Red, Black, Gold, Green e Blue Label, além de receitas de coquetéis clássicos e inusitadas. O New York Sour, por exemplo, é feito com uísque e vinho, o Coffee Martini, com café e o destilado e o Bulleit Boilermaker, um jeito de apreciar de forma intercalada as duas bebidas.

Os vídeos trazem ainda os bartenders Gabriel Santana, Talita Simões e Adriana Pino preparando drinks para ocasiões especiais como o Highball Tropical, Old Fashioned e Black Sour. Todo o conteúdo pode ser visto na VIX Filmes e TV e também no canais da marca – YouTube e Instagram, e no site The Bar, e-commerce da Diageo.