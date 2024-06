O vinho rosé, apreciado por sua versatilidade e frescor, ganha destaque especial no calendário dos amantes de vinho com o "Dia do Rosé". Este estilo de vinho, muitas vezes associado ao verão e à descontração, é produzido a partir de uvas tintas, onde o suco fica em contato com as cascas por um período breve, resultando em uma coloração que varia do rosa pálido ao mais vibrante.

Essa técnica de produção confere aos vinhos rosés aromas delicados e uma acidez refrescante, tornando-os ideais para acompanhar refeições leves, queijos suaves ou simplesmente apreciar em um momento de relaxamento.

O Dia do Rosé é celebrado mundialmente em diversas datas, sendo uma das mais aceitas a quarta sexta-feira do mês de junho. Por isso, o dia 28 é uma ótima data para provar o vinho. Desde os provençais elegantes até os rosés do Novo Mundo, como os da Califórnia e da Austrália, há uma vasta gama de opções para explorar e apreciar.

Além de serem uma escolha popular para os meses mais quentes, os vinhos rosés também são apreciados por sua capacidade de combinar com uma variedade de pratos, desde saladas frescas até frutos do mar grelhados.

Veja abaixo algumas sugestões de rótulos, selecionados por Casual EXAME, que você precisa provar:

Prosecco Mionetto Rosé

Elaborado com uvas Glera e Pinot Noir, originárias da Província de Treviso, Itália, área mundialmente reconhecida por produzir Prosecco de altíssima qualidade. Paladar frutado e delicado com notas de cereja e morango maduro, além de acidez delicada e uma leve cremosidade em boca por conta do perlage fino e elegante. O rótulo custa R$139,90, mas nesse mês em comemoração está R$99,90.

Dark Horse Rosé 2019

Um blend bem inusitado é o americano Dark Horse Rosé 2019, que combina as uvas tintas Barbera, Tempranillo e Grenache, com um toque da cítrica Pinot Gris, resultando em aromas e sabores que remetem às frutas vermelhas frescas. Harmoniza bem com queijos frescos e cremosos com geleias de morango, framboesa ou cereja. Custa R$ 88,12 para não sócios da Wine.

Partridge Flying Malbec Rosé 2023

A Malbec é uma das queridinhas dos brasileiros e com ela também se produz bons rosés, como é o caso do argentino Partridge Flying Malbec Rosé 2023, que além das frutas vermelhas características desse estilo, traz notas florais, com destaque para a violeta, típica dos vinhos elaborados com essa uva. Este exemplar acompanha bem a variedade de carnes e legumes de churrasco. Custa R$ 41,06 para não sócios.

Frisante Ballade Rosé 2024

Este estilo de rosé ainda é pouco explorado no Brasil, mas harmoniza bem com pratos mais condimentados e picantes, como os encontrados nas culinárias indiana e tailandesa. A indicação para esta variação vem da renomada vinícola brasileira Miolo que, em parceria com a Wine, traz com exclusividade o Frisante Ballade Rosé 2024. Trata-se de um rosé aromático com maior percepção de doçura, acidez vivaz e notas de frutas tropicais como goiaba e manga, frutas vermelhas frescas, além de aromas florais. R$ 38,71 pata não sócios da Wine.

U By Undurraga D.O. Región de Aconcagua Rose Brut

Outra importante variedade é a de rosés espumantes. O Espumante U By Undurraga D.O. Región de Aconcagua Rose Brut é um chileno que traz uma ótima relação custo-benefício, entregando a máxima expressão da Pinot Noir vinificada em rosé. Possui corpo delicado, borbulhas abundantes e refrescância para equilibrar aperitivos. Custa R$ 52,82 para não sócios da Wine.

Vinho Miolo Seleção Cabernet Sauvignon & Tempranillo Rosé

Ideal como aperitivo, acompanha comidas leves como saladas, peixes e mariscos, e de média estrutura como carnes brancas de frango ou peru, pizzas vegetarianas ou cárneas, queijos macios e embutidos com temperos leves. Custa R$ 40,90 no site da Miolo.

Susana Balbo Crios Rosé Malbec

Crios Rosé Malbec é um vinho argentino, produzido pela Susana Balbo. É um vinho que tem uma textura mais cedosa na boca, uma explosão aromática e um frescor muito marcantes. Excelente para quem busca harmonizar com frutos do mar e um churrasco no final de semana. Esse exemplar integra a linha Crios, desenvolvida e assinada pela prestigiada enóloga Susana Balbo em homenagem aos seus filhos. R$ 69,74.

Ventisquero Grey Rosé

A já famosa e aclamada linha Grey aumenta sua gama e trás para o Brasil a versão Rosé. Um corte de Garnacha, Carinena e Mataro (GCM) que mostra no nariz aromas de frutas vermelhas frescas, morangos, notas de pimenta branca e menta fresca. Em boca um vinho muito complexo e agradável, com estrutura e boa acidez. Prove com peixes grelhados, sushis e sashimis variados e embutidos. R$ 145.

Yellow Tail Pink Moscato

Yellow Tail, que tem seu nome inspirado no ‘Yellow-Footed Rock Wallaby’, o primo pequeno do Canguru e que tem uma cauda dourada, foi fundada pela família Casella na região de Yenda, uma cidade de 1.000 habitantes no distrito de Riverina. Criada no ano de 2000, já no início tinha mais de 220 hectares de hectares próprios de vinhedos e uma capacidade de produção de mais de 300 milhões de litros de vinho. Com a filosofia de criar momentos de consumo e fazer do produto uma bebida acessível, a vinícola carrega o lema: "abra a garrafa onde estiver". Em 2009, alcançou a marca de um de seus vinhos ter sido o 4º mais vendido do mundo. R$ 69,74.

Château Pourcieux

Considerado um dos melhores rosés que possa ser encontrado no Brasil, o Chateau de Pourcieux foi eleito o melhor vinho rosé cinco vezes pela Expovinis. Um vinho leve e com uma fragrância vibrante, ótimo para curtir dias na praia e noites de verão. R$ 148.

Biscardo Rosapasso Originale Pinot Nero Veneto IGT 2022

Da Itália, com uvas Pinot Nero. Fresco, frutado e leve, com aromas de frutas vermelhas, como cereja e framboesa. No site da Evino, R$ 109.

Villa Riviera Splendid Côtes de Provence AOC 2020

Da região da Provence na França, com aroma delicado e elegante, exala notas de pêssego, frutas vermelhas e flores brancas, em boca tem notas de morango e maçã; é balanceado, harmonioso e refrescante. No site da Evino, R$ 209,90.

Don Simon Seleccion Rosado

Rosé espanhol que tem cor rosa-salmão intensa, com aromas de frutas vermelhas como framboesa, morango e groselha, e em boca apresenta boa estrutura, acidez e final frutado. No site da Evino, R$ 29,90.

Ponto Nero SO2 Free Brut Rosé

Caracterizado pela não adição de conservantes em sua composição, visando enaltecer a qualidade da fruta, este é um espumante puro, elaborado pelo método charmat. Com aroma nitidamente frutado, evidenciando frutas vermelhas frescas como framboesa, morango e cereja, o Ponto Nero SO2 Free Brut Rosé tem ainda delicada presença de frutas com caroço. No paladar, o grande destaque é a sua acidez vivaz, além de reforçar as notas aromáticas percebidas no olfato. Acumula oito medalhas, com destaque aos 90 pontos no Guia Adega Brasil 2024. No site da vinícola por R$ 67.

Casa Valduga 130 Brut Rosé

O Espumante 130 Brut Rosé coleciona medalhas importantes, tanto nacionais, como internacionais. Elaborado através do Método Champenoise, tem as uvas Chardonnay e Pinot Noir de safras especiais em sua composição. Harmoniza com peixes, frutos do mar, culinária japonesa, risotos e canapés. No site da vinícola por R$ 169.