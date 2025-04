Céu nublado e frente fria seguem até o feriado de Tiradentes no Sudeste; SP terá chuva mais amena

Neste domingo, a frente fria que tem causado fortes chuvas na região Sudeste segue em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais. As áreas de instabilidade vão se intensificar no decorrer do dia nestes dois estados e permanecem sobre o Rio de Janeiro.

De acordo com informações do ClimaTempo, as nuvens carregadas se afastam de grande parte do estado de São Paulo, que sofreu com alagamentos neste sábado, 19, sobretudo nas cidades do ABC Paulista, em Diadema e Mauá.

O sol reaparece em grande parte do interior paulista, mas ainda pode chover com moderada a forte intensidade na divisa de São Paulo com Minas Gerais. A Grande São Paulo fica nublada e com chuva a qualquer hora, mas com fraca a moderada intensidade. O litoral paulista tem um dia nublado, com chuva e ventos marítimos moderados e frequentes no decorrer do dia.

Céu nublado e chuva fraca até segunda

O domingo será com predomínio de céu nublado e chuva frequente, a qualquer hora, em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais. A chuva pode cair moderada a forte em vários locais.

A Climatempo alerta para o maior risco de temporais no litoral sul e no Norte Fluminense, no Sul e no Norte capixaba. Alerta também para o tempo chuvoso no domingo na Baixada Santista e no Litoral Norte de São Paulo. A chance de raios é baixa, mas a chuva pode ser moderada a forte e em vários momentos do dia.

No feriado da segunda-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, a chuva deve se concentrar no litoral do Sudeste, com fraca a moderada intensidade e pancadas de chuva continuam no Norte e Leste de Minas Gerais.