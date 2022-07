Vinhos chilenos com diferentes terroirs indicados pela Edega

Ao longo de sua carreira iniciada há mais de três décadas, Rafael Tirado fez vinhos ao redor do mundo, gerenciou várias vinícolas chilenas de médio porte em regiões desconhecidas, na época explorando vários terroirs no Chile, e se tornou pouco a pouco um dos consultores de vinhos mais procurados no Chile.

A pedido da Casual, o e-commerce Edega, do francês Philippe de Nicolay Rothschild, indica alguns rótulos da vinícola no Vale do Maule Oriental na Cordilheira dos Andes.

"Seus vinhedos são legalmente reconhecidos por estarem localizados dentro da D.O. Colbun, e é atualmente um dos únicos produtores na D.O. Muitas de suas videiras são plantadas em várias orientações, algumas das quais são plantadas em forma de um labirinto procurando o amadurecimento das várias castas que compõem seus vinhedos", diz Rothschild.

"Rafael construiu ao longo dos anos uma pequena adega totalmente integrada no relevo da montanha e gerenciada por gravidade. Através de um caráter reservado e discreto ele demonstra com seu vinhedo, seus vinhos, uma determinação vibrante e uma precisão incrível. Ele atualmente produz vinhos da propriedade sob os rótulos Cenizas, Arcillas e Trumao que nós acreditamos ser algumas das expressões mais clássicas e interessantes da noção de terroir em todo o Chile. Podemos dizer que Rafael Tirado, acompanhado do seu filho Vicente, é o farol do vinho chileno artesanal e é com muito orgulho que ele vem para completar o nosso portfólio Edega", comenta Rothschild.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece ainda descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”. Confira a seleção da Edega para esta semana:

Laberinto Trumao Norte Red Blend 2018

O Trumao Norte é um vinho vívido e intenso com uma cor rubi intenso. Conjunto aromático elegante e fresco, marcado por toques vulcânicos, grafite e a floresta nativa de Colbún. Seu tanino sedoso e sua estrutura muito bem equilibrada traz nobreza nesse grande tinto do Chile. Valor: R$ 615,50

Laberinto Arcillas Riesling 2020

De cor amarela-esverdeada profunda e limpa. Atenção: este vinho pode apresentar leves sedimentos completamente normais por não ser filtrado. Tem um intenso frutado e oleoso típico da Riesling, com toques de marmelo por um lado, e por outro lado, ricos aromas de flores brancas, como acácias e árvores nativas de Colbún, tais como Quillay e Saponina. No paladar, o vinho é estruturado com boa profundidade e rica acidez. Valor: R$ 309,90

Laberinto Trumao Sur Sauvignon Blanc 2019

Um vinho limpo de cor amarela-esverdeada brilhante. O nariz com notas balsâmicas, muito mineral, traz potentes aromas de frutas secas, como avelã e especiarias como o tomilho. A madeira, proveniente da Terra do Fogo, aparece de uma forma sutil, dando grande estrutura e complexidade ao vinho, com uma acidez bem integrada e vibrante. Valor: R$ 494,80

Laberinto Cenizas Pinot Noir 2019

De cor vermelha rubi intenso, muito limpo, o Pinot Noir Cenizas 2019 é um vinho rico em aromas com notas florais como rosa, botões de louro e de frutas vermelhas. No paladar, as árvores nativas que estão nas cercanias do vinhedo, como a Quillay e a umidade do solo com toques terrosos, dando origem a um vinho com uma textura muito rica. Valor: R$ 239,50.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.