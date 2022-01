Vinhos: bota fora da World Wine oferece descontos de até 60%

Como manda a tradição, janeiro é o mês do aguardado do Bota Fora da World Wine. A seleção deste ano reúne grandes produtores do Velho e Novo Mundo, além de inúmeros vinhos pontuados com descontos de até 60%.

Do Velho Mundo, destaque para o produtor Georges Duboeuf ,que possui vinhedos em uma das mais tradicionais da região da França. É reconhecido como o maior nome de sua região, tendo o título de “Rei de Beaujolais”. No mesmo país, também encontramos o Château de Chamirey, construído no século XVIII e situado no melhor terroir de Mercurey, com idade média das vinhas de 35 anos a propriedade elabora vinhos altamente apreciados pela crítica mundial.

E da Itália vem os vinhos de Podere Brizio, vinícola fincada em Montalcino que utiliza práticas naturais na elaboração de vinhos, concentrando na agricultura sustentável, elaborando bebidas autênticas e complexas. Também é italiano a Caiarossa, vinícola com proposta ousada e irreverente. Elaborando bebida para alimentar o prazer de beber um bom vinho.

Entre os destaques estão grandes produtores do Novo Mundo, como a uruguaia Bodega Garzón, com consultoria de Alberto Antonini, uma das maiores referências mundiais em produção de produtos premium. Uma vinícola ousada, capaz de posicionar o Uruguai no mapa mundial do vinho.

Na seleção, também está a chilena Odfjell que elabora vinhos de forma sustentável, por meio de vinhedos orgânicos e agricultura biodinâmica. Destaque também para Viña Seña, vinícola que mostra o grande potencial dos vinhos chilenos com assinatura de Eduardo Chadwick e Robert Mondavi que criaram o primeiro vinho chileno de classe mundial. E por fim, J. Bouchon vinícola de mais de 130 anos, que elabora excelentes vinhos na região mais seca e na costa do Valle del Maule, utilizando uvas históricas do Chile.

Além dos produtores citados, também fazem parte da seleção os franceses : Aimé Roquesante, Château Angludet, Château Carignan, Château Mangot, Château Puygueraud, Château Roubine, Château de Sales, Château Tour de Pez, Domaine des Perdrix, Domaine Henri Darnat, Famile Amoreau, Jérôme Arnoux, Laroche, M. Janeil, Maison Les Alexandrins, Mimbeau e Philippe Pacalet. Os Italianos: Fantini, Fattoria La Massa, Fazi Battaglia e Vinosìa. Os portugueses : Herdade do Rocim e Val da Ucha. Também os chilenos Arboleda, Bisquertt Family, Cono Sur, Hacienda Araucano e Soleca. Os argentinos : Altos Las Hormigas, Andeluna, Bira Wines, Chakana, Flechas de Los Andes, Finca Sophenia e Otronia.

Confira as principais ofertas:

G. Duboeuf Château des Capitans Juliénas 2018

-

Beaujolais/França

De R$228,00

Por R$159,60

Podere Brizio Rosso di Montalcino DOC 2016

-

Toscana/Itália

De R$296,00

Por R$192,40

Garzón Single Vineyard Pinot Noir 2018

Maldonado/Uruguai

De R$337,00

Por R$235,90

Odfjell Aliara Orgânico 2014

-

Valle Central/Chile

De R$378,00

Por R$226,80

Seña 2015

-

Aconcagua/Chile

De R$2.400,00

Por R$1.680,00

Mimbeau Blanc 2020

-

IGP Atlantique/França

De R$159,00

Por R$63,60

Aimé Roquesante Côteaux Varois Rosé 2019

-

Aimé Roquesante

Provence/França

De R$148,00

Por R$74,00

Camino del Puerto Verdejo Rueda 2018

-

Rueda/Espanha

De R$98,00

Por R$49,00