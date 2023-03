Vik Muniz apresenta exposição ‘’Gibi’’, inspirada em Walt Disney, na SP-Arte 2023

A convite da Disney Brasil, o artista plástico Vik Muniz levará a exposição “Gibi” à SP-Arte 2023. Com uma instalação de 26 m² no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, os visitantes podem apreciar sete obras realizadas com base na inspiração e admiração do artista por Walter Elias Disney, conhecido como Walt Disney — cofundador da The Walt Disney Company.

O evento começa nesta quarta-feira, 29, e vai até 2 de abril.

Muniz é um reconhecido artista que ganhou destaque por seu trabalho em fotografia. Sua obra é marcada pelo desafio à percepção, principalmente por elaborar imagens compostas de uma variedade de material não convencional, geralmente citando referências significativas da cultura visual em geral, tanto erudita quanto popular.

Para a exposição “Gibi”, o artista apresenta reinterpretações dos clássicos gibis de Mickey e seus amigos, lançados durante o último século.

“Walt Disney ajudou a moldar a minha capacidade de imaginar coisas. Foi ele o meu primeiro artista favorito. No entanto, antes mesmo de assistir Branca de Neve ou Bambi, eu já havia penetrado o seu mundo através das histórias em quadrinhos, um meio sequencial entre a imagem fixa e a velocidade hipnótica do cinema. As imagens dessa pequena mostra, ilustram um diálogo entre a sua obra, instintivamente popular e acessível, com o mundo exclusivo das chamadas belas artes”, explica o artista.

A iniciativa faz parte das ações comemorativas dos 100 anos da The Walt Disney Company e as obras serão transformadas, posteriormente, em um guia de licenciamento, originando produtos oficiais licenciados com as artes da exposição. Além disso, na sequência da SP-Arte, a instalação viaja para o Japão e será exposta na galeria Nichido Contemporary Art, em Tóquio, em abril.