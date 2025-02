Ipsos anuncia aquisição do Ipec; veja como o Ipsos-Ipec vai funcionar

A Ipsos anunciou a aquisição da Ipec (Ipec Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica). A aquisição representa um movimento estratégico para consolidar a posição de liderança em pesquisas sob demanda no Brasil. O valor da transação, no entanto, não foi divulgado por se tratar de uma "informação estratégica".

Fundado em 2021 por executivos do IBOPE Inteligência, mas sem qualquer vínculo com o instituto, o Ipec é especializado em pesquisas de opinião e análises políticas. A empresa também é responsável por estudos de consumo nas áreas de marca, comunicação e produtos. Já o Ipec é um dos principais players em pesquisa de opinião pública e política no Brasil. Com a aquisição, o Ipec passa a integrar o Grupo Ipsos, e o Ipsos-Ipec tem a intenção de continuar com realização de pesquisas eleitorais.

"Esta aquisição nos permite expandir nossa oferta de opinião pública na América Latina e atender à crescente demanda de nossos clientes por pesquisas de alta qualidade no Brasil, com base em nossos 30 anos de experiência no país", afirma Ben Page, CEO global da Ipsos, em comunicado.

Segundo Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil, a aquisição acontece em um momento crucial, com o mercado atravessando um período em que pesquisa e os dados são essenciais. "Nossa união com o Ipec oferece uma vantagem estratégica para empresas, marcas e instituições que buscam entender as mudanças sociais e as tendências de consumo em constante evolução", afirma.