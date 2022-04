Velejadora mais nova dos Jogos de Tóquio morre afogada após naufrágio

A velejadora Eya Guezguez, atleta mais jovem da modalidade a disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, morreu no domingo, aos 17 anos, após sofrer um acidente náutico enquanto treinava na Tunísia. Sua irmã gêmea Sarra Guezguez também estava na embarcação, mas sobreviveu. As duas competiam juntas na vela.

Eya morreu afogada após o veleiro em que estava virar devido a ventos fortes na região. Ela e a irmã, dupla mais nova a representar a Tunísia em Olimpíadas, participavam de um treinamento da seleção nacional.

Em Tóquio, Eya e Sarra Guezguez ficaram na 21ª posição a prova 49ers FX, bateria que teve como vencedoras as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze. As duas já haviam sido campeãs nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

