Veja 7 sorveterias para se refrescar no calorão de São Paulo

Com uma onda de calor histórica e termômetros que podem chegar aos 38°C neste fim de semana, os paulistanos devem procurar alternativas para se refrescar.

Além de uma recém-publicada lista dos melhores bares da cidade, Casual EXAME elaborou um roteiro com sete endereços em São Paulo onde é possível apreciar sobremesas geladas e sorvetes de qualidade, com receitas elaboradas e assinadas por grandes chefs.

Dos mochis japoneses a um sorvete de Oreo abrasileirado com cumaru, passando pelo tradicional sorvete de massa no copinho ou na casquinha, tem para todos os gostos.

Yū

O restaurante Yū oferece culinária japonesa tradicional com toques de modernidade no Itaim. Na casa há opções deliciosas como sorvetes de doce de leite e creme (R$ 23); o tradicional Mochi, massa de arroz com recheio de sorvete de chocolate, lichia, nutella ou doce de leite (R$ 27, 2 uni); além de fazer dupla perfeita com o Crepe de Maçã (R$ 28), a Banana Flambada (R$ 28), e o Petit Gateau de chocolate ou doce de leite (R$ 33).

Serviço: Rua Jeronimo da Veiga, 121 – Itaim Bibi – SP - Telefones: (11) 9 94456106 ou 3167-7774. De segunda a quinta das 12h às 15h e 18h30 às 24h. Sexta, 12h às 15h e 18h30 às 00h30. Sáb, 19h às 00h30.

Fasano

Clássico da cena gastronômica de São Paulo, o Fasano oferece a mais alta gastronomia em um cardápio completo e sofisticado. E claro, o sorvete servido na casa, minuciosamente selecionado, segue o mesmo padrão. Com origem em Florença, zucotto é uma combinação gelada de sorvete, bolo e licor italiano, e, se você quiser experimentá-lo, pode pedir o Zucotto de pistache com chocolate (R$ 63) da casa.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone:(11) 3896 4000 / 3062 4000. De segunda a quinta, das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h

Abaru por Priceless

Localizado no coração do centro de São Paulo, o bar e restaurante Abaru por Priceless proporciona uma experiência única para quem quer desfrutar de uma das vistas mais belas da região. Do rooftop da casa é possível apreciar o Theatro Municipal e todo o entorno.

De lá, o chef paraibano Onildo Rocha prepara uma seleção de pratos com ingredientes 100% brasileiros e com receitas que passeiam por sabores de diversas regiões do país das quais fez longas imersões e que resultaram em pratos que já viraram clássicos do menu como a sobremesa Oreo (R$ 30), feita com sorvete de flocos com cumaru e toffee de nibs.

Serviço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Acesso seguro e exclusivo pelo estacionamento do Shopping Light. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.

Merci Brasserie

O restaurante do complexo Vila Anália, na Zona Leste de São Paulo, te convida para uma rápida viagem para a França sem sair da capital paulista. A sobremesa Profiteroles et Chocolat (R$ 34) encanta pela textura macia e a suculência da calda de chocolate com um toque de refrescância trazido pelo sorvete de baunilha e avelã tostado.

Serviço: Rua Eleonora Cintra, 46 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2673-5378. Horário: Segunda e terça das 12h às 15h00 e das 19h às 23h. Quarta e quinta das 12h às 15h00e das 19h às 23h30. Sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h. Sábado das 12h às 00h (cozinha pausa das 17h às 19h). Domingo das 12h às 22h. Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia_

Confeitaria Caramelo por Pedro Frade

Na Confeitaria Caramelo, no interior do complexo gastronômico Vila Anália e com quiosque no Shopping Anália Franco, os sorvetes podem ser montados de acordo com a gosto do cliente: entre 1 e 3 sabores em um copinho (R$17), casquinha (R$ 20) e os potes para viagem de 690 ml (R$ 69) e 1,3 litro (R$ 99). O cardápio é vasto com mais de 15 sabores, entre eles pistache, frutas vermelhas, chocolate belga e, é claro, caramelo.

Serviço: Rua: Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Horário: Segunda a quinta das 12h às 23h. Sexta e sábado das 12h às 0hh. Domingo das 12h às 22h.

Gero Fasano

O espaço idealizado pelo restaurateur Gero Fasano, oferece além dos tradicionais paninis italianos, a clássica sobremesa Romeu e Julieta – combinação de queijo e goiabada – que ganhou uma releitura gelada feita com um sorvete de queijo minas com calda de goiabada (R$ 27).

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3168-2494. Horário: De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h. Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h.

Tartuferia San Paolo

A Tartuferia San Paolo, o primeiro restaurante na América Latina dedicado as Trufas, oferece gastronomia italiana contemporânea. Sob a liderança da chef executiva Daiane Chad, utiliza o sorvete de maneira criativa na elaboração de opções irresistíveis como: Chocolamour, exclusivo brigadeiro de chocolate belga meio amargo com Trufas Negras, sorvete de mascarpone e farofa doce (R$ 29); Cannoli, com creme de ricota, sorvete de pistache e crumble de Amêndoas com Perfume de limão Sicilano (R$ 42); Merengue di Fragole, Crumble de amêndoas, morangos frescos, chantilly, tuile de suspiro acompanha sorvete de iogurte e coulis de morangos (R$ 32); e Torta Caprese, bolo cremoso de chocolate amargo e amêndoas, zabaione, cerejas Amarena acompanha sorvete de mascarpone (R$ 35).

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 302 – Pinheiros– SP. Mais 2 unidades. Reservas (11)9-7586-2644. Horário: Seg a qui, 12h às 15h e 18h30 às 23h. Sex, 12h às 15h e 18h30 às 24h. Sáb, 12h às 24h. Dom, 12h às 21h.